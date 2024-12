Situatia lui Iohannis ramane in aer. Solutia lui Ponta: Fiecare partid din USL sa aiba un vicepremier

Prim-ministrul Victor Ponta a declarat, marti seara, dupa sedinta USL sustinuta impreuna cu primii doi oameni din PNL - presedintele Crin Antonescu si prim-vicepresedintele Klaus Iohannis - ca a propus ca toate cele patru partide de guvernamant sa fie reprezentate la nivel de vicepremier.

"A existat o propunere din partea mea, ca prim-ministru, ca Guvernul sa mearga luni, in Parlament, cu o noua formula guvernamantala, care sa il includa pe domnul Iohannis ca ministru de Interne si vicepremier", a spus Ponta, in conferinta de presa pe care a sustinut-o, singur, dupa sedinta USL.

De asemenea, acesta a vorbit despre patru posturi de vicepremier "care sa includa toate cele patru partide care formeaza USL".

"Am propus ca toate cele patru partide sa fie reprezentate la nivel de vicepremier", a subliniat premierul.

Al patrulea partid de guvernamant care ar urma sa aiba un vicepremier, dupa PSD, in persoana lui Liviu Dragnea, UNPR - Gabriel Oprea si PNL, propunerea fiind Klaus Iohannis, este Partidul Conservator.

De asemenea, presedintele social-democrat a mentionat ca nu s-a ajuns la nicio intelegere in cadrul USL si ca nu s-a luat nicio decizie privind restructurarea formulei guvernamentale, ce urma sa fie apoi propusa Parlamentului.

"Am avut o discutie in cadrul USL, legata de restructurarea Guvernului", a spus Ponta, care a aratat care au fost "lucrurile care nu au functionat bine".

"Acea situatie extrem de neplacuta pentru Guvern - partidul care face parte din coalitia de guvernare nu este de acord cu deciziile Guvernului", a explicat prim-ministrul.

Liberalii s-au reunit intr-o sedinta, dupa intalnirea cu premierul Victor Ponta, potrivit Mediafax. Reuniunea PNL a inceput in jurul orei 18.00.

Patru noi ministri plini in Guvern

Acesta s-a plans ca nu a existat un consens in USL in privinta formulei cu patru vicepremieri, insa a precizat ca a avut o discutie foarte buna pe formula de restructurare cu Klaus Iohannis, despre care a spus ca "nu va fi subordonat nimanui" si va ocupa zona de coordonare pe care o avea si fostul vicepremier Daniel Chitoiu.

"Nu ne-am inteles pe toata formula pe care eu sa merg in fata Parlamentului. Nu poti, daca esti la guvernare, sa critici tot timpul deciziile guvernamentale, nu functioneaza acest lucru.

(...) Nu am vrut sa luam nicun portofoliu de la PNL, nu am vrut sa dam un alt portofoliu cuvia. Nu se schimba raportul intre membrii Guvernului reprezentand partide diverse. Nu a existat o asemenea discutie, a existat o discutie bazata pe lucruri care nu au existat in Guvern", a explicat Victor Ponta.

Prim-ministrul a mai spus ca au fost discutii referitoare la patru dintre ministrii delegati - pentru Energie, pentru IMM, Turism si Mediul de Afaceri, pentru Buget si cel al Apelor si Padurilor - sa devina ministri plini.

In acelasi timp, Victor Ponta a subliniat ca, in prezent, nu poate exista o intelegere pe intregul pachet de restructurare a Guvernului, iar restructurarea nu se poate face "pe bucatele".

