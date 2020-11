Tariceanu l-a propus pe Ponta drept premier desemnat al partidului rezultat din fuziunea Pro Romania-ALDE: "Am emotii ca pe timpul USL"

"Victor Ponta a fost premierul care a scos Romania din marasmul economic. Victor ne poate conduce acum in lupta impotriva austeritatii promovate de cuplul Iohannis si Orban, poate dovedi ca ne putem intoarce la vremurile bune din Guvernarile Tariceanu si Ponta. Nu-mi ramane decat sa supun aprobarii Congresului Pro Romania propunerea pentru desemnarea lui Victor Ponta ca prim-ministru al Romaniei", a spus Tariceanu.La randul sau, Ponta a marturisit ca spre deosebire de 2011 cand a fost propus oficial candidat al USL pentru functia de prim-ministru si avea multe emotii, acum are "mai multe cunostinte"."Mi s-a mai intamplat o data in viata, in 2011 cand USL m-a propus oficial candidat pentru functia de prim-ministru. Aveam mai multe emotii atunci, acum am mai multe cunostinte si o experienta mai mare. In acest moment pentru Pro Romania este important sa arate ca are un program foarte concret, ca are o echipa buna si ca are un candidat pentru premier . Evident ca sunt si onorat si dornic sa fiu acest candidat.Astept cu mare nerabdare dezbaterile cu domnul Orban, Ciolos si care o fi de la PSD , ca PSD deocamdata nu isi propune nici sa castige alegeri, nici sa guverneze. Poate ma sustin pe mine, lucru care, sigur, care ar fi de bun simt oarecum. In aceasta campanie voi prezenta propunerile Pro Romania si sunt convins ca dupa 6 decembrie putem sa incepem sa punem in practica tot ceea ce am propus. Sper sa votati aceasta propunere facuta de Calin. (...) Peste 10 minute ne apucam de treaba. Sa ne propunem este usor, sa realizam e mai dificil, dar nu e deloc imposibil", a afirmat Ponta.La Congresul de fuziune dintre Pro Romania si ALDE, desfasurat duminica online, delegatii din filialele din tara voteaza aprobarea protocolului de fuziune, statutul, programul economic, si propunerea desemnarii lui Victor Ponta drept candidatul partidului pentru functia de premier