Victor Ponta, cel mai tanar premier din istoria Guvernelor Romaniei

Odata primit girul Parlamentului, Victor Viorel Ponta, pe numele sau complet, a devenit oficial, cu drepturi constitutionale depline potrivit functiei, al 64-lea prim ministru al Romaniei, cel care a ocupat intaia oara fotoliul de sef al unui Executiv autohton fiind Barbu Catargiu (22 ianuarie - 8 iunie 1862), pe vremea lui Alexandru Ioan Cuza.

Cel supranumit si "Micul Titulescu" preia inalta responsabilite de a conduce un guvern, intr-o perioada politica, sociala si economica destul de bulversanta, la nici 40 de ani (ii va implini in septembrie a.c), din acest punct de vedere detinand recordul tineretii pentru o asemenea functie.

Parcurgand lista premierilor romani, de la Catargiu pana la cel inscaunat marti la Palatul Victoria, observam ca, de regula, majoritatea prcedesorilor lui Ponta au fost ridicati la un asemenea inalt rang la varste cuprinse cam intre 50 si 60 de ani, exceptiile fiind destul de putine.

Iata si extremele, ca varste de punere in functie:

Premieri "batrani"

* Titu Maiorescu - 72 ani (martie 1912 / decembrie 1913)

* Miron Cristea - 70 ani (30 martie 1938 / 6 martie 1939)

* Nicolae Radescu - 70 ani (6 decembrie 1944 / 28 februarie 1945)

* Gheorghe Grigore Cantacuzino - 67 ani (22 decembrie 1904 / 12 martie 1907)

Premieri tineri (toti apartin perioadei postdecembriste)

* Victor Ponta - 40 ani (7 mai 2012 - )

* Victor Ciorbea - 42 ani (12 decembrie 1996 / 30 martie 1998)

* Emil Boc - 42 ani (22 decembrie 2008 / 27 februarie 2012)

* Petre Roman - 43 ani (26 decembrie 1989 / 26 septembrie 1991)

* Mihai Razvan Ungureanu - 44 ani (27 aprilie / 7 mai)

Mergand pe firul istoriei guvernamentale de la noi, constatam ca mandatul (daca poate fi numit asa) cel mai scurt l-a avut Constantin Angelescu, care, atentie, cu aproape opt decenii in urma, a stat in scaunul de premier doar cinci zile (30 decembrie 1933 / 3 ianuarie 1934).

La polul opus, in ce priveste longevitatea consecutiva in fruntea unui Executiv, il gasim pe Ion Gheorghe Maurer, cel pe care timp de 13 l-au pastrat in a doua functie a Romaniei comuniste atat Gheorghiu Dej cat si Nicolae Ceausescu.

Pentru ca tot suntem la capitolul recorduri de acest fel, sa spunem ca liberalul de vita nobila Ion I.C. Bratianu s-a aflat de sapte ori la pupitrul unor guvernari din perioada primelor decenii ale secolului trecut (perioada 1908 / 1927, cu intermitente).

Cat va "domni" junele premier Victor Ponta? Greu de prevazut. Dar, cel putin pana in noiembrie, aproape sigur.

