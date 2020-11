Victor Ponta, dupa tragedia de la Piatra Neamt: "Uitati de cei care acum 5 ani strigau si acum tac frumos din gura"

"Cum este posibil? INCOMPETENTA UCIDE!Uitati de cei care acum 5 ani strigau si acum tac frumos din gura - nu erau interesati de oameni sau de Sistemul de Sanatate (vroiau doar voturi si functii - pe care acum le au)!", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Facebook.Reamintim ca zece pacienti intubati, bolnavi de COVID-19, au murit intr-un incendiu izbucnit sambata, in jurul orei 18.30, la Spitalul Judetean de Urgenta Piatra Neamt. Alti sapte pacienti sunt in stare critica.Victor Ponta a demisionat pe 4 noiembrie 2015, dupa ce zeci de mii de persoane au protestat in seara de 3 noiembrie 2015 si au cerut demisiile primarului Sectorului 4, ministrului de interne si primului ministru.CITESTE SI: