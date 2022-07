Victor Ponta, interviu in FAZ: De ce este necesara coabitarea cu Basescu

Premierul roman, Victor Ponta, este de parere ca Germania profita de romanii ce au emigrat aici si spera ca vizita sa la Berlin sa se concretizeze intr-o reinnoire a parteneriatului strategic dintre Romania si Germania.

Intr-un interviu acordat de cotidianului Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), publicat pe site-ul Guvernului roman, Ponta explica si de ce a ajuns la concluzia ca este necesara coabitarea cu presedintele Traian Basescu si ce a invatat din criza verii 2012.

Intrebat de jurnalistul Reinhard Veser daca regreta lupta politica dusa anul trecut, Ponta a raspuns ca nu o regreta, insa a avut de invatat din ea.

"Vedeti dumneavoastra, nu pot spune ca regret, pentru ca asta ar insemna... Pot sa spun doar ca am inteles ca acesta criza politica a fost costisitoare atat pentru tara, cat si pentru politicieni. De aceea trebuie sa gasim un drum al coabitarii cu presedintele pana la finalul mandatului sau, anul viitor", a afirmat premierul.

Intr-o referire la condamnarea fostului premier Adrian Nastase, Ponta a declarat ca aceasta face parte din lupta politica a anului 2012 si ca nu s-au facut eforturi in timpul mandatului sau, asa cum a fost afrimat, ca Nastase sa fie scos din inchisoare.

"Domnul Nastase a fost condamnat si a intrat in inchisoare in timpul mandatului meu. A existat acuzatia ca am fi vrut sa-l scoatem din inchisoare. Nu s-a intamplat asa ceva - a fost doar una dintre armele folosite in disputa publica", a spus Ponta.

In ceea ce priveste afirmatia jurnalistului FAZ potrivit careia "Procuratura, DNA si Agentia Nationala de Integritate au fost supuse unor atacuri dure din partea coalitiei" lui Ponta, USL, acesta a aratat ca institutiile erau vazute de o parte din mass-media si din scena politica drept arme politice ale presedintelui Basescu.

"Dar eu m-am angajat fata de Comisia Europeana si opinia publica, nu numai sa mentin cadrul juridic pentru aceste institutii, ci si sa pastrez in pozitii de conducere persoanele recunoscute international pentru activitatea lor. Si acest lucru l-am respectat pe deplin. Nu este usor. Uneori sunt atacat mai dur decat presedintele Basescu pentru ca protejez aceste institutii", a declarat prim ministrul.

Vizita de luni din Germania, a declarat Ponta, ar trebui sa fie un prilej pentru reinnoirea relatiei strategice dintre cele doua tari.

In plus, "doresc sa conving guvernul german asupra faptului ca in Romania criza politica s-a incheiat, dupa alegerile parlamentare din decembrie si odata cu angajamentul dintre presedintele Basescu si mine privind cooperarea.

Amandoi, presedintele si eu, ne-am invatat lectia; conflictul a fost pentru amandoi o infrangere. De aceea am incheiat o intelegere care asigura Romaniei predictibilitate si stabilitate".

In fine, in ceea ce priveste problema bilaterala a migratiei romanesti in Germania, Ponta a aratat ca romanii se indreapta cu precadere spre alte tari si cei care totusi ajung in Germania sunt tineri bine pregatiti, pe care Romania si-i doreste inapoi: sunt tineri "care muncesc din greu si platesc impozite. Folosesc societatea in care traiesc acum. Pentru Romania, plecarea lor reprezinta o pierdere; lucram in acest sens pentru a-i putea tine pe acesti oameni aici".

Mai mult, "solutia pe termen lung consta in integrarea rromilor aici in Romania. In acest sens avem nevoie de sprijin financiar si de o strategie pentru zece, cincisprezece ani.

Este legitim daca Germania doreste sa combata abuzurile asupra sistemului social prin noi legi. Noi intelegem si sprijinim acest lucru. Tot ceea ce cerem este sa nu existe o discriminare a romanilor fata de cetatenii altor state europene".

