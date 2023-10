Wall Street Journal: Ponta a promis sa ingroape securea in razboiul cu Basescu

Prim-ministrul Victor Ponta a promis ca va ingropa neintelegerile politice cu Traian Basescu, dupa alegerile parlamentare din decembrie, estimand ca va ramane in functia de premier. In plus, a afirmat ca Romania nu isi mai poate permite o noua criza politica.

Premierul Ponta a marturisit ca isi va indrepta intreaga atentie catre provocarile economice si sociale ale tarii, potrivit unui interviu acordat publicatiei americane The Wall Street Journal si publicat vineri.

"In varsta de 40 de ani, domnul Ponta, unul dintre cei mai tineri lideri ai Europei, si-a recunoscut greselile in gestionarea crizei politice din acest an, in timpul careia investitorii au vandut activele de pe piata romaneasca, economia a scazut, iar Uniunea Europeana si Statele Unite ale Americii l-au certat pe domnul Ponta pentru ceea ce au vazut ca fiind amenintari la adresa statului de drept", scrie jurnalistul Laurence Norman in articolul sau.

Nimeni nu-si poate permite o noua criza in Romania, dupa alegeri

Potrivit lui Ponta, nici Traian Basescu nu a vrut o criza politica, dupa ceea ce a numit "o vara fierbinte".

"Dupa alegeri, nimeni nu-si poate permite o noua criza. Cred ca presedintele va ramane in functie, Guvernul va avea sustinerea unui nou Parlament si vom avea multe lucruri de facut anul viitor", a afirmat Victor Ponta.

Ads

La mai bine de trei luni de la referendumul pentru suspendarea presedintelui Traian Basescu, "cei doi rivali politici isi vorbesc cel putin". Interviul de joi a fost amanat cu 35 de minute, pe masura ce Basescu si Ponta au avut o discutie telefonica pe tema intamplarilor de la summit-ul european de la Bruxelles.

Ponta, in Huffington Post: Doar austeritatea nu este solutia

In articol se mentioneaza ca USL este favorita sa castige alegerile parlamentare din 9 decembrie, iar Victor Ponta este increzator ca Guvernul va conduce o majoritate absoluta in Parlament. Teoretic insa, Basescu ar putea numi premier pe cineva din partidul sau sau chiar pe unul dintre colegii de alianta.

"Nu se va intampla, sunt sigur ca pana si presedintele va face totul pentru stabilitatea tarii", a precizat insa Ponta.

Ads

Ponta: Criza politica din vara, o problema a presedintelui si a mea

Bogdan Oprea, purtatorul de cuvant al presedintelui Traian Basescu, a afirmat ca seful statului a spus clar ca va numi premier "persoana care reprezinta interesul national", fara insa a preciza daca numirea ar putea fi Victor Ponta.

"Va pot asigura ca va lua decizia corecta pentru a avea stabilitate sociala si politica in Romania, dupa alegeri", a subliniat Oprea.

Victor Ponta, "care isi masoara cuvintele cu atentie", potrivit autorului articolului, a fost intrebat daca ar schimba vreo decizie luata in perioada verii, raspunzand: "multe lucruri".

In plus, premierul este mai de acord cu rolul liderilor Uniunii Europene in criza din vara decat sunt multi dintre sustinatori sai, care l-au acuzat pe Jose Manuel Barroso si pe echipa sa de partinire politica in favoarea lui Traian Basescu.

"Nu am vrut niciodata sa export" criza politica "sau sa dau vina pe Comisia Europeana pentru ceva ce era din vina noastra in cele din urma - a presedintelui si a mea", a declarat Ponta. "Chiar si pe parcursul acestei veri fierbinti, am luptat impotriva tuturor ideilor euroscepticismului. Am spus 'nu, este problema noastra'", a completat premierul.

Ads

Victor Ponta: Voi asigura independenta justitiei

Ca parte a eforturilor sale de a reconstrui legaturile cu Bruxelles, Victor Ponta a cazut de acord ca presedintele ar trebui sa reprezinte Romania la summit-ul european - subiectul unei dispute anterioare cu Traian Basescu, care a fost un catalizator al crizei politice.

Ponta a declarat ca Guvernul sau este determinat sa pastreze disciplina bugetgara si sa primeasca un nou imprumut din partea Fondului Monetar International, in luna aprilie.

Cu toate acestea, exista unele ingrijorari reale in randul partenerilor europeni ai Romaniei, in special in legatura cu intimidarea justitiei de catre sustinatorii Guvernului, dar si atacuri ale unor figuri politice importante la adresa DNA, agentie care a condamnat zeci de politicieni.

Victor Ponta, un fost procuror, a spus ca in timpul mandatelor de presedinte ale lui Traian Basescu coruptia a crescut "din ce in ce mai rau", premierul precizand ca va asigura independenta justitiei. In plus, a promis ca ii va demite pe oficialii guvernamentali gasiti vinovati de coruptie sau de alte fapte.

Intre timp, Ponta a afirmat ca are in vedere o reforma fiscala si a promis sa mentina cota unica de impozitare la 16 la suta, dar cu o cota cuprinsa intre 8 la suta si 12 la suta pentru romanii care au venituri mici, cel putin pentru moment. Cand se va intampla acest lucru nu este insa clar, totul depinzand de "evolutia bugetului si a economiei".

Ads