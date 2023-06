Ponta face lista neagra a membrilor PDL si UNPR care incalca noul Cod de Etica "Macovei"

Presedintele PSD Victor Ponta i-a dat o mana de ajutor Monicai Macovei si a facut o lista cu membrii PDL si UNPR care intra deja sub incidenta Codului de Etica.

Insa nu fara sa se intrebe caror democrat-liberali si caror oameni din Uniune li se vor aplica, pana la urma, sanctiunile prevazute in Codul de Etica deja adoptat.

"Codul de Etica, elaborat de Monica Macovei si Daniel Buda, se vrea a fi documentul in baza caruia partidul ii va sanctiona pe membrii PDL care au fost condamnati penal sau au colaborat cu Securitatea, dar si pe cei care sunt in conflict de interese sau nu-si depun la timp declaratiile de avere. Vom vedea...", scrie Victor Ponta pe blogul personal intr-un text intitulat "Cui se aplica Codul de Etica "Macovei", la PDL si UNPR?".

Potrivit liderului social-democrat, ceea ce fac PDL si UNPR prin instituirea Codului de Etica e un fel de "joaca de-a justitia in partid", care ar fi putut fi evitata daca s-ar fi luat, in schimb, masurile directe care se impuneau, cum s-a intamplat in cazul PSD.

"Cand la noi in partid au existat suspiciuni, am luat direct masurile care se impuneau (iar aici ma refer la cazuri precum Adrian Severin sau avocatul Vuca de la Giurgiu), fara niciun fel de ezitare - desi suntem in opozitie si nu putem influenta, asa cum fac ei, justitia", isi lauda Ponta partidul.

Totodata, presedintele PSD explica si de ce a facut lista cu "pedelistii" si "uneperistii" care intra sub incidenta Codului de Etica: "pentru ca decapitarea mafiei PDL si pedepsirea tuturor celor care au furat si incalcat legea in aceasta tara sunt obiective importante pe lista de prioritati ale USL, nu am putut ramane impasibili fata de acest demers.

Dat fiind numarul mare de pedelisti si uneperisti care intra DEJA sub incidenta codului, ne-am gandit sa-i dam o mana de ajutor Monicai Macovei - sa mearga treaba mai repede si sa nu cumva sa scape pe cineva din vedere. Chiar va invit si pe voi sa luati parte la aceasta initiativa si, impreuna, sa facem listele de mai jos cat mai complete!".

Pe lista lui Ponta se afla 24 de membri ai PDL, de la Monica Iacob Ridzi, la Cristian Boureanu si pana la Gheorghe Falca si Gheroghe Stefan Pinalti. De la UNPR sunt doar sapte membri, printre care si Tudor Ciuhodaru, Serban Mihailescu si Mircia Gutau.

