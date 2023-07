Ponta: Geoana n-a aflat ca s-a terminat campania electorala din 2009

Presedintele PSD Victor Ponta a avut o reactie ironica la declaratiile fostului lider Mircea Geoana care a declarat ca social-democratii ar trebui sa oficializeze o alianta cu PNL.

Intrebat fiind cum comenteaza pozitia fostului presedinte al PSD, Victor Ponta a declarat: ''Mircea Geoana nu a aflat ca s-a terminat campania electorala din 2009. Noi am aflat-o, ca de aia suntem in Opozitie''.

Victor Ponta se afla la Piatra Neamt, unde prezideaza conferinta judeteana de alegeri in filiala.

Geoana: O formula de guvernare cu PNL si cu premier PSD este buna

Presedintele Senatului, Mircea Geoana, a afirmat, vineri, la Craiova, ca Partidul Social Democrat trebuie sa construiasca o formula de colaborare predictibila cu liberalii daca vrea sa aiba o garantie de revenire la guvernare la viitoarele alegeri, fie ele anticipate sau la termen, sustinand ca Traian Basescu "poate mosi in orice secunda o alianta PNL - PD-L".

"Cine nu intelege ca tot presedintele Basescu va numi viitorul guvern si viitorul prim-ministru, inseamna ca riscam. Daca nu avem o formula de colaborare predictibila cu PNL, riscam sa intram intr-un joc in care Basescu sa faca ceea ce doreste el, indiferent de rezultat.

PSD-ul poate sa castige cu 40%, ceea ce cred ca este perfect posibil in aceste conditii, dar te poti trezi cu o majoritate PNL - PD-L, pe care Basescu poate sa o moseasca in orice secunda. De aceea, daca dorim sa avem o garantie de revenire la guvernare la alegerile viitoare, fie ca sunt anticipate sau la termen, o formula predictibila, o ancorare a relatiei PSD - PNL, in opinia mea, este obligatorie", a declarat presedintele Senatului.

In opinia sa, din punct de vedere strategic, pentru PSD este importanta pastrarea unei relatii privilegiate cu PNL, pentru ca "este singura modalitate de a asigura o majoritate stabila si o guvernare eficienta in aceasta tara"