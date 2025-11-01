Ponta: Guvernul Boc a distrus structura sociala si economica a Romaniei

Ponta: Guvernul Boc a distrus structura sociala si economica a Romaniei
Liderul PSD Victor Ponta a atacat, duminica, din nou Guvernul Boc, afirmand ca, dupa 1.000 de zile, a distrus nu doar statul social, ci si structura sociala si economica a Romaniei.

"Nu e corect sa il blamam doar pe Emil Boc pentru ce a facut in cele 1.000 de zile, ci si pe Traian Basescu, Elena Udrea si altii, care au distrus si structura sociala, nu doar statul social. Sistemul medical este distrus, siguranta cetateanului este distrusa in Romania, iar politistii sunt dati afara. In zona economica: firmele private au dat faliment ca nu au acces la creditare si suntem tara care are cu totul 280 de taxe si impozite. In cele 1.000 de zile, dincolo de discursurile grotesti, au distrus structura sociala si economica a Romaniei", a declarat liderul PSD, la Realitatea Tv.

Desi a criticat aspru masurile luate de guvern si presedinte, Victor Ponta a precizat ca e foarte bine ca Traian Basescu va face o vizita in SUA.

"E foarte bine ca un presedinte al Romaniei, indiferent cum il cheama - Traian Basescu -, merge la Washington. Vizita ne va aduce destule suparari la alte puteri din zona, insa mi-as dori ca domnul Basescu, dincolo de strangerea de mana cu Barack Obama, sa ne aduca si alte vesti bune, eventual un calendar aproximativ cand se vor ridica vizele, cand se vor face investitii si altele", a mai spus liderul social democrat.

Rugat sa spuna ce parere are despre gluma francezilor care au spus la o emisiune tv ca romanii au paduchi si Bucurestiul e o pubela, Victor Ponta a glumit si a spus ca de aia a plecat la Targu Jiu.

"De Targu Jiu nu au spus nimic rau francezii, de aia sunt aici - e o gluma. Dincolo de asta sigur ca ma enerveaza, deranjeaza ce s-a spus, dar ar trebui sa vedem ce facem dincolo de glumele proaste ale francezilor sau ale altora, sa nu ni se impuna reguli care nu sunt in alte tari ale UE, cum ar fi restrictiile pe piata muncii din Spania, care ne vor afecta mult mai rau decat glumele francezilor.

Daca vrem sa vorbim de imaginea Romaniei in Europa si in lume e un subiect destul de important, dar trebuie sa acordam mai mult timp. Cel mai important e modul in care romanii vor fi tratati din punct de vedere juridic legal", a mai spus presedintele social democrat.

Victor Ponta a reiterat ca atunci cand USL va veni la guvernare nu va lua doar masuri de austeritate.

"Nu se mai poate doar cu masuri de austeritate, nu poti sa strangi cureaua daca nu pui in partea cealalta masuri de stimulare a economiei, daca nu iti gasesti parteneri care mai pot fi investitori. China este totusi tara spre care toata lumea se indreapta spre investitii, dar noi ce facem?...Nu am spus ca marim pensii salarii, a doua zi dupa ce venim la guvernare, dar vom lua masuri sa stimulam sectoarele care merg bine de la Dumnezeu, nu vreau sa devin mistic ca Basescu, dar anul asta agricultura a mers bine", a mai spus Ponta.

