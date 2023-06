Ponta, la Babadag: Nu candidez la Presedintie decat daca ma sustine si Tulcea

Presedintele PSD, Victor Ponta, a declarat, joi, la serbarea campeneasca de la Babadag, ca nu va candida la alegerile prezidentiale decat daca va fi sustinut si de Tulcea, el avand un mesaj similar si la mitigul electoral de la Bacau, de marti.

"Eu vin si va spun si dumneavoastra cum am spus si altora: nu candidez la Presedintie decat daca ma sustine si Tulcea. Dar ganditi-va doar cat de multe lucruri rele a facut Basescu in acesti ani, ganditi-va cate lucruri bune trebuie sa facem noi. Haideti sa fim mai uniti, haideti sa fim mai muncitori si mai buni si sa refacem Tulcea si aceasta tara", a spus Ponta.

El a mai spus ca e important ca in noiembrie social-democratii sa mearga la Presedintie, iar Traian Basescu sa mearga "acolo unde ii este locul".

"Atat vreau doar sa va spun: ma bazez foarte mult pe dumneavoastra, imi doresc foarte mult ca in Tulcea toate lucrurile bune pe care le-am facut sa le continuam pentru ca mai este inca foarte multa treaba si pentru ca pe unde merg prin tara toata lumea spune ca vom castiga pe 25 mai la europarlamentare. Dar cel mai important e ca in noiembrie sa mergem la Presedintie si Basescu la...", a spus Ponta, cei prezenti strigand: "puscarie".

"Acolo unde ii e locul", a spus si Ponta.

Ponta a participat la serbarea campeneasca de la Babadag alaturi de presedintele executiv al PSD, Liviu Dragnea, si de o parte dintre candidatii la europarlamentare, printre care si Daciana Sarbu.

In prima parte a zilei, Victor Ponta s-a aflat la Constanta.

El a mers, alaturi de Radu Mazare, in cartierul "Henri Coanda" din Constanta, spunandu-le celor cateva sute de oameni adunati ca merita sa ii strige numele primarului si ca ii va fi alaturi acestuia, incheind cu sloganul din 2012: "Mazare la primarie, Basescu la puscarie".

"Am fost aici in 2012, cu Radu, cand am dat niste chei, niste apartamente unor oameni amarati. Si v-am zis atunci: 'Mazare la Primarie si Basescu la...?'", multimea strigand "puscarie".