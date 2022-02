Ponta, propus pentru sanctiune pentru ca a votat in lipsa - Cum se apara pesedistul

Liderul PSD Victor Ponta este propus pentru sanctionare, dupa ce o alta persoana a votat in plenul Camerei Deputatilor folosind cartela sa.

Comisia juridica a Camerei cere Biroului Permanent sa-l sanctioneze pe liderul social-democrat pentru ca, pe 21 iunie 2011, in timp ce se afla la Palatul Cotroceni la consultari cu presedintele Traian Basescu, o alta persoana a votat in plen utilizand cartela sa, noteaza Evenimentul Zilei.

Comisia juridica a analizat scrisoarea Institutului pentru Politici Publice (IPP) in care cerea sanctionarea lui Victor Ponta.

IPP a atentionat ca, desi Ponta era la data respectiva la presedintele Basescu, pe site-ul Camerei Deputatilor aparea ca presedintele PSD vota cu cartela electronica in plen.

Totodata, IPP a mai cerut sa i se comunice numele deputatului care a votat folosind cartela co-presedintelui USL.

Presedintele Comisiei juridice, pedelistul Daniel Buda, a propus sa se inainteze Biroului Permanent propunerea de a aplica o sanctiune pentru Victor Ponta. Comisia a propus ca sanctiune pentru liderul PSD interzicerea participarii la lucrarile Camerei Deputatilor maximum 15 zile.

Masura nu l-ar afecta insa pe Victor Ponta, care se afla, alaturi de restul Opozitiei, in greva parlamentara.

Cum se justifica Ponta

Victor Ponta se intreaba insa cand va fi sanctionat, argumentand ca sedintele Camerei Deputatilor au fost anulate.

"Cand ne intalnim sa ma sanctioneze pe mine, din moment ce au anulat toate sedintele de la Camera Deputatilor, ca sa nu o sanctionam pe doamna Anastase? Stiti care este sanctiunea mea? Nu ma vor primi la Camera Deputatilor 15 zile. Banuiesc ca radeti odata cu mine de aceasta sanctiune dura, pe care mi-o vor aplica doamna Anastase si cu zootehnistul Buda.

Luni am solicitat dezbaterea in Camera Deputatilor a cererii noastre de revocare fata de presedinta Camerei Deputatilor, cea care nu ca a votat, dar nu a votat, ci chiar a numarat si a fraudat votul de la Legea Pensiilor", a declarat Ponta, citat de Agerpres.

Liderul pesedist a amintit, intr-o conferinta de presa la Braila, ca toate sedintele Camerei Deputatilor au fost anulate pana la Paste.

"Sper sa nu le fi amanat pana la Pastele cailor. Tot Parlamentul Romaniei nu mai lucreaza, pentru ca sa nu mai depunem cererea de revocare a doamnei Anastase. Inteleg ca astazi le-a venit ideea sa ma sanctioneze pe mine pentru ceva ce n-am facut", a mai spus Ponta.

Ponta a explicat ca pe 21 iunie 2011, data la care este acuzat ca o alta persoana ar fi votat in plenul Camerei Deputatilor in locul sau, a fost prezent pana la un anumit moment la sesiunea de vot, dupa care a plecat la Cotroceni impreuna cu presedintele PNL, Crin Antonescu.

"Cred ca sunt bufoni, eu nu mai inteleg, ma sanctioneaza pentru ca am votat sau pentru ca n-am votat. Normal ca nu am votat. Pentru ce pot fi sanctionat? Ca nu am votat? Nu poti sa sanctionezi un om care n-a fost prezent. Adevarul este unul singur, eu am fost pana la un anumit moment la sesiunea de vot, dupa care am plecat la Cotroceni, lucru care se poate verifica, daca cei trei domni de la PDL voiau sa faca lucrul acesta.

In rest, accept orice sanctiune. Sa imi dea ce sanctiune vor ei. Nu a votat nimeni in locul meu, pentru ca am fost acolo pana la o anumita ora. Astazi si-au adus aminte ca acum un an de zile nu am votat. S-ar putea sa caute si ceva de pe vremea cand eram minor. Pe mine ma sanctioneaza 15 zile sa nu vin sa votez inlocuirea doamnei Anastase. Daca ma sanctioneaza, dupa aceea vor spune ca sunt si chiulangiu, nu?", a conchis Ponta.