Ponta: Traian Basescu condamna la moarte categorii sociale

Victor Ponta, presedintele PSD, considera ca Traian Basescu, prin masurile de scadere a pensiilor, salariilor si ajutoarelor sociale pe care le-a anuntat joi seara, condamna la moarte toate categoriile sociale vizate.

"Traian Basescu condamna la moarte categorii sociale si insala inca o data sectorul privat. (...) As vrea sa luam cu totii acum act ca Guvernul Emil Boc nu mai exista, exista doar Guvernul Traian Basescu, si faptul ca Traian Basescu anunta aceste masuri trebuie privit si din punct de vedere constitutional si politic.

Pensiile scad cu 15%, se reduc salariile la stat si ajutoarele sociale

Am luat act cu stupefactie de declaratiile guvernatorului BNR care a exprimat

ceea ce ne era tuturor teama sa spunem, care a spus ca Guvernul a prezentat date eronate si puteam sa ne asteptam ca de la prezentarea unor date mincinoase la masuri disperate cum sunt cele anuntate in aceasta seara nu a fost decat un pas", a spus Ponta.

PSD este dispus sa dea dovada de solidaritate, dar nu de complicitate la genocidul social

Ads

El a raspuns si invitatiei presedintelui la solidaritate, aratand ca PSD va fi intotdeauna partenerul celor care doresc sa ajute Romania, dar niciodata pentru masuri de acest gen.

"PSD este dispus sa dea dovada de solidaritate, dar nu de complicitate la genocidul social pe care Traian Basescu l-a anuntat in aceasta seara", a spus Ponta.

Crin Antonescu: Basescu s-a batut ca Guvernul sa nu fie deranjat

Poate sindicalistii trebuiau sa protesteze in strada, nu sa stea la masa cu Emil Boc

Liderul PSD a facut si o invitatie pentru sindicalisti, aratandu-le ca poate ar fi fost mai bine sa iasa in strada, in loc sa stea la negocieri si i-a asigurat pe romani ca PSD se va opune cum va putea acestor masuri - "in Parlament, pe strada sau oriunde va fi nevoie".

"Din pacate, presedintele a decis din nou ca astazi sa puna costurile acestei batalii mafiote pe umerii populatiei Romaniei si, in primul rand, pe umerii pensionarilor, pe umerii somerilor, pe umerii militarilor, ai politistilor, ai profesorilor, ai medicilor, ai celor carora Basescu nu le-a spus adevarul in campania electorala.

Ads

Pe umerii agricultorilor care astazi au aflat ca li se vor reduce subventiile, pe umerii sindicatelor si poate astazi liderii de sindicat isi dau seama ca trebuiau sa protesteze in strada si nu sa stea la masa cu Emil Boc. (...) Basescu nu va opri criza, ne va cere ca si Ceausescu in continuare noi sacrificii. E de datoria noastra sa ne opunem acestui genocid social in Parlament, pe strada, sau oriunde va fi nevoie", a mai spus Victor Ponta.

Aurel Cornea: Daca salariile si pensiile scad, oamenii vor muri de foame

Omul gras care s-a pus in spatele romanului mic si amarat este un om portocaliu

El a mai vrut sa-i aminteasca lui Basescu ca acele guverne pe care el acum le blameaza au fost investite si sustinute chiar de el.

"Daca Basescu e amnezic, ii reamintesc ca a existat Guvernul Tariceanu si Guvernul Boc, ambele investite si sprijinite de Traian Basescu. Orice incercare a sa de a fugi de repsonsabilitate in acesti sase ani e o incercare lasa si mincinoasa la adresa populatiei. Omul gras care s-a pus in spatele romanului mic si amarat este un om portocaliu", a mai spus Ponta.