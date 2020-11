Cati bani a incasat din subventii Pro Romania, partidul fara candidati in 2016. Cadoul Guvernului Orban pentru Victor Ponta

Legea privind modul de acordare a subventiei a fost modificata prin Bugetul de stat, iar principalul beneficiar al noii legi este Pro Romania. Astfel, Executivul a acceptat un amendament depus de Pro Romania la Legea Bugetului, care stabileste ca subventia pe care o primesc partidele politice se calculeaza in functie de numarul de parlamentari, nu in functie de rezultatul de la alegeri.Asta inseamna ca orice partid cu membri in Parlament are dreptul sa primeasca bani de la stat, chiar daca nu au participat la alegeri. Este cazul Pro Romania, care n-a participat la parlamentarele din 2016, infiintandu-se ulterior, dar a atras senatori si deputati de la alte partide. Gratie modificarii acceptate de Guvernul Orban, Pro Romania ar urma sa incaseze, anul acesta, 8 milioane de lei de la bugetul de stat.Astfel, dupa primele zece zile din luna octombrie, Pro Romania a primit subventii in valoare de 1.070.181 lei. In luna septembrie, dat fiind si alegerile locale, PRO Romania a incasat 2.650.401,62 lei.Un comunicat al ALDE a anuntat luni, 19 octombrie, demisia presedintelui acestui partid, Calin Popescu Tariceanu . Fostul premier al Romaniei conducea partidul din 2015, de cand l-a infiintat.Decizia este explicata prin faptul ca partidul se pregateste sa fuzioneze cu PRO Romania, partidul lui Victor Ponta.Protocolul de fuziune intre ALDE si PRO Romania a fost aprobat de conducerea partidului in data de 8 octombrie, urmand sa fie validata la Congresul extraordinar ce va avea loc in data de 8 noiembrie."Procedurile pentru organizarea alagerilor parlamentare in data de 6 decembrie prevad ca termen de depunere a listelor la alegerile parlamentare data de 22 octombrie. Prevederile legale in cazul fuziunii a doua partide obliga ALDE si PRO Romania sa candideze pe o lista comuna, iar hotararea Delegatiei Permanente a ALDE de a aproba fuziunea cu PRO Romania implica obligatia tuturor candidatilor la alegerile parlamentare sa candideze pe lista PRO Romania. Acest lucru presupune asumarea inclusiv a calitatii de membru de partid PRO Romania. Aceasta obligatie revine tuturor membrilor ALDE care urmeaza sa candideze la alegerile parlamentare si il vizeaza inclusiv pe presedintele ALDE Calin Popescu Tariceanu", se arata in comunicatul ALDE.Partidul Alianta Liberalilor si Democratilor (ALDE) a fost infiintat in 19 iunie 2015 prin fuziunea Partidului Liberal Reformator cu Partidul Conservator. Primele alegeri la care a participat ALDE au fost alegerile locale din 2016, clasandu-se pe pozitia a treia, dupa Partidul Social Democrat si Partidul National Liberal. In urma alegerilor parlamentare din acelasi an, ALDE a reusit accederea in Legislativul roman, obtinand 29 de locuri (9 membri ai Senatului, 20 de membri ai Camerei Deputatilor). Dupa votul din 11 decembrie 2016, ALDE a format o coalitie de guvernare impreuna cu Partidul Social Democrat.La alegerile locale din 27 septembrie 2020, ALDE a obtinut sub 3 la suta din voturi, iar PRO Romania putin sub 5 la suta.Pentru a intra in Parlament, un partid trebuie sa treaca pragul de 5%.Conducerile PRO Romania si ALDE au decis, la 8 octombrie, fuziunea dintre cele doua partide. La alegerile parlamentare, candidatii ALDE se vor regasi pe lista PRO Romania, iar noul partid se va numi Pro Romania Social Liberal, a anuntat Victor Ponta.CITESTE SI: