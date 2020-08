Cine sunt candidatii aliantei Victor Ponta- Robert Negoita pentru Primaria Capitalei si primariile de sector

Candidatii la Sectoare

"Am condus Spitalul Militar Central, luandu-l cu rang de spital orasenesc si pe care l-am predat la finalul mandatului meu ca spital universitar cu tot ce presupune asta - medici bine pregatiti, echipamente medicale. Din nefericire din cauza acestui eveniment nedorit prin care trece toata lumea, Bucurestiul a fost prins pe picior gresit", a declarat Ioan Sirbu.Generalul Ioan Sirbu, fost director al Spitalului Militar Central si fost sef al Directiei Medicale a Armatei, a adaugat ca Primaria Capitalei are nevoie de sanatate si este motivat de rezolvarea problemelor care exista la PMB."Vin la primarie nu doar pentru ca primaria are nevoie de sanatate astazi, ci pentru ca eu in viata mea, de 40 de ani ofer sanatate si in ultima perioada am administrat sanataate. Am condus si Directia Medicala a Armatei care gestioneaza intreg cadrul medical militar. Primaria am aflat astazi ca are conturile blocate.Consecintele le vom suporta cu totii. Desi e vara, apa calda ne este indispensabila. RADET este in responsabilitatea Primarului General. Regret ca Bucurestiul se confrunta cu aceste chestiuni. Vin la Primarie pentru ca acest chestiuni sa nu mai existe.Printr-o administratie puternica, responsabila, unita vom reusi sa facem lucrul acesta, sa facem din Capitala Romaniei o Capitala europeana in adevaratul sens al cuvantului, o capitala in care sa ne simtim securizati, o capitala in care sanatatea sa ne fie protejata, sa fie curat. Parca adminsitratia de astazi si-a luat mana de pe Capitala. De aceea am ales sa candidez si sa fiu primarul dumneavoastra. Eu sunt omul faptelor. Mie mi-a placut sa construiesc, sa fac lucruri", a conchis Sirbu."Astazi (miercuri - n.r.) impreuna ca Robert Negoita , cu toti colegii de la Pro Romania si toti colegii de la noua echipa Alianta Pro Bucuresti 2020 am luat o decizie privind candidatii. Vreau sa fac acest anunt referitor la faptul ca Alianta Pro Bucuresti 2020 il va sustine la functia de primar general pe dl doctor Ioan Sirbu. O persoana care aproape un deceniu a condus unul din spitalele de marca din Romania, Spitalul Militar Central. E un candidat cu care Alianta incearca sa ofere o alternativa", a declarat Victor Ponta intr-o conferinta de presa sustinuta miercuri la sediul partidului.Fostul premier a anuntat si restul candidatilor la primariile de sector, printre acestia numarandu-se si Adina Alberts, sotia liderului Dreapta Liberala Viorel Catarama "Cred ca obligatia noastra a fost cream o alternativa pentru Bucuresti, candidati la primariile de sector si consilierii locali. La Sectorul 1 o vom sustine pe doamna doctor Adina Alberts. La Sectorul 2 un candidat tanar, Florin Manea, care vine din administratie.La Sectorul 3 nu ne-am hotarat inca, dar sper ca Robert sa accepte sa candideze. In absolut toate sondajele de opinie locuitorii Bucuresti sunt intrebati care Sector a evoluat mai mult si spun ca Sectorul 3. La Sectorul 4 Gabriel Ispas, la Sectorul 5 Stefan Pirpiliu, la Sectorul 6 Anca Balasoiu", a conchis Ponta.