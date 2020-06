Fostul prefect de Alba a demisionat din PSD si s-a inscris in partidul lui Victor Ponta

Ziare.

"Motivele care m-au determinat sa iau o astfel de decizie, fiti siguri, sunt mai mult decat intemeiate. Despre plecarea din PSD Alba, si nu doar atat, voi da mai multe explicatii, alaturi de Horatiu Florea, coordonatorul filialei Alba a PRO Romania, intr-o conferinta de presa, pe care o vom organiza in curand. Pana atunci, sunt onorat de faptul ca m-am alaturat unei echipe care reprezinta valorile si principiile unui adevarat partid de stanga, dedicat si adaptat nevoilor si contextului actual pe care il traverseaza Romania", a transmis Danut Halalai. In prezent, acesta ocupa functia de director executiv al Garzii de Mediu Alba, pe care a obtinut-o prin concurs.Halalai a lasat o impresie pozitiva in perioada cat a ocupat functia de prefect al judetului Alba, martie 2017 - noiembrie 2019. Fratele acestuia, Mirel Halalai, este primarul PSD al orasului Teius si este cotat cu prima sansa pentru a castiga un nou mandat