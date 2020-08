Jocurile facute de Victor Ponta si Dan Voiculescu pot stabili soarta Guvernului

Prima motiune, cea depusa pe 30 ianuarie 2020, a trecut cu votul Pro Romania, desi ALDE nu a sustinut-o. A doua motiune de cenzura are sanse sa treaca tot cu votul Pro Romania.Inainte de aceste doua motiuni, Pro Romania a decis soarta Guvernului Dancila, dar l-a si sustinut pe Orban ca prim-ministru.Motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila a fost adoptata pe 10 octombrie 2019 in plenul reunit al Camerei Deputatilor si Senatului. Au fost 238 de voturi pentru si patru voturi impotriva, voturile decisive fiind din partea Pro Romania.Presedintele Pro Romania Victor Ponta a declarat, in plenul in care se vota motiunea de cenzura, ca premierul Viorica Dancila si-a cautat sustinerea promitand posturi de ministri, in cazul Pro Romania promisiunea fiind chiar de trei ministri."Cred ca nu trebuie sa vorbim despre chestiuni personale. Din cate stiu, ne-am luptat aici sa dam inapoi acele pensii si salarii. Doamna Dancila nu stie ce vorbeste. Este tautologic ce spun acum, cautati cuvantul tautologic sa intelegeti ce spun acum. Nu avem ministru la Mediu, Energie, Educatie. Vorbim despre un guvern care nu mai exista. Eu zic sa incetam de azi - boala lunga, moarte sigura. Dvs de la PSD poate stiti. Pentru faptul ca ati stat in Opozitie, am castigat alegerile. Doamna Dancila nu stie asta. A fost la Bruxelles. Maine se implinesc 45 de zile de cand s-a schimbat compozitia politica a Guvernului. Doamna Dancila, atunci cand spunea ca e la 1 septembrie va veni in Parlament cu un guvern restructurat. Nu am intrebat care an si atunci cand vorbesti cu doamna Dancila cifrele sunt o problema. Azi am aflat ca dl Tariceanu este un om foarte rau. Dar pana acum stiam ca ai fost un om bun. Probabil din acelasi motiv ca ai refuzat invitatia la cina de la stim noi cine.", a declarat Victor Ponta.Acesta a vorbit si despre unele promisiuni pe care le-au primit membrii Pro Romania pentru a sustine Guvernul."Nu am auzit niciodata de cand fac politica ca un premier sa sune 100 de parlamentari sa le spuna la toti ca vor fi ministri. De la Pro Romania erau trei ministri, ca sa nu ne certam. Maine, daca nu trece motiunea, trebuie sa faca o minune biblica si sa avem un guvern cu 100 de ministri. iar Apostolul Mihai va jura ca Dancila e o ruda din Videle a Mantuitorului si poate face 100 de ministri. (...) Am auzit ca sunt un om rau ca am pus-o pe lista in 2014 ca europarlamentar, dar cred ca un alt om mai rau ca mine, dl Dragnea a pus-o premier. Sa nu aveti nevoie de recunostinta doamnei Dancila ca patiti ca Dragnea. Va rog sa nu ii fie datoare, ca isi plateste datoriile", a mai spus atunci Ponta.Dupa caderea Guvernului Dancila, Guvernul Orban avea doar 223 de voturi asigurate, insuficient pentru o majoritatea. Diferenta a fost facuta de sapte voturi din partea Pro Romania, venite de la Daniel Constantin Damian Florea , Emilia Meirosu, Georgian Pop , Mircea Banias si Liviu Balint.Desi a ajutat Guvernul sa fie pus in functie, Pro Romania s-a razgandit pe parcurs si a votat prima motiune de cenzura inaintata de PSD, la inceput anului curent. Aici si-au facut loc si oamenii lui Dan Voiculescu Tabara PSD- UDMR avea, pe 30 ianuarie anul acesta, 228 de voturi, cu cinci voturi sub necesarul de 233 pentru demiterea Guvernului Orban. Doar ca, la acel moment, ALDE nu a vrut sa sustina motiunea de cenzura.Oamenii lui Dan Voiculescu, care in prezent sustin motiunea impotriva Guvernului, se aflau atunci in partidul infiintat de Teodor Melescanu - Forta Nationala. Cei patru parlamentari au votat si ei pentru motiunea de la inceputul anului.Astfel, in ianuarie, PSD a trecut motiunea fara ALDE, dar cu ajutorul Pro Romania, UDMR si cei patru parlamentari de la Forta Nationala.La motiunea de cenzura anuntata luna aceasta, de la PSD vor vota 202 parlamentari. La acest numar se mai adauga 11 voturi de la parlamentarii ALDE si 25 de la Pro Romania. De asemenea, Partidul Puterii Umaniste infiintat de Dan Voiculescu a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura, adaugand alte sapte voturi la numaratoare. Asta ar insemna ca motiunea de cenzura ar trece cu 245 de voturi, in cazul in care toti deputatii si sentorii se prezinta, fara a mai fi necesare alt voturi de la minoritati, independenti sau de la UDMR-isti.