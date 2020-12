Liviu Harbuz (Pro Romania) demisioneaza din Consiliul Local Piatra Neamt: "Inalta Curte m-a declarat incompatibil"

"Ieri, 15.12.2020, Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Contencios si Fiscal, s-a pronuntat definitiv in dosarul nr. 5.849/2/2013, dupa un proces de sapte ani, declarandu-ma incompatibil.Pe cale de consecinta, anunt public ca voi demisiona din functia de consilier local al Consiliului Local al municipiului Piatra Neamt", a precizat, intr-un comunicat de presa, Liviu Harbuz.Liviu Harbuz a candidat in toamna pentru functia de primar al municipiului Piatra Neamt, obtinand in urma alegerilor locale din 27 septembrie un mandat de consilier local la Piatra Neamt.