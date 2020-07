Marea necunoscuta a aliantei Ponta- Negoita: Cine candideaza la Primaria Capitalei? De ce i-a refuzat Alexandru Rafila

De ce a declinat oferta Rafila

"Domnul profesor Rafila mi-a spus ca in acest moment considera ca i-ar fi imposibil sa se angreneze intr-un proiect concret politic pentru ca domnia sa considera ca nu ar trebui sa fie alegeri in luna septembrie, sa este mult prea periculos pentru sanatatea publica" a declarat duminica Victor Ponta.Alexandru Rafila a declarat vineri ca unul dintre motivele foarte serioase pentru care a declinat oferta este ca ne aflam intr-o perioada dificila si ca expertiza sa este mai degraba utila in zona sanatatii publice, decat in administratia locala."Noi chiar vrem sa aducem oameni care chiar vor sa faca ceva pentru Bucuresti, pentru comunitatea in care locuiesc si cu cat mai multi oameni pe care ii convingem sa creada, sa aiba curaj, cu atat mai bine. Nu va ascund faptul, nu am ascuns de altfel, cu domnul profesor Rafila am discutat si eu, si Robert (Negoita - n.r.) mult despre aceste proiecte si pornisem de la ideea unui vaccin impotriva lipsei de competenta a administratiei locale si un vaccin impotriva politizarii.Domnul profesor Rafila mi-a spus alaltaieri ca in acest moment considera ca i-ar fi imposibil sa se angreneze intr-un proiect concret politic pentru ca domnia sa considera ca nu ar trebui sa fie alegeri in luna septembrie, ca este mult prea periculos pentru sanatatea publica, ca administratia centrala din Romania este mult prea nepregatita la sase luni dupa inceperea pandemiei pentru a garanta tuturor siguranta campaniei electorale si a momentului votului", a sustinut Victor Ponta duminica, intr-o conferinta de presa.Ponta a marturisit ca are "inima stransa legata de campanie " si ca nu isi doreste sa isi puna pericol familia sau pe acei alegatori care ar vrea sa discute cu el."Ne pregatim de alegeri, nu fugim de pe campul de lupta, dar recunosc ca inteleg orice medic care vine si spune" a adaugat liderul Pro Romania.Reprezentantul Romaniei la Organizatia Mondiala a Sanatatii, Alexandru Rafila, a declarat ca a declinat propunerea partidului Pro Romania de a candida la alegerile locale pentru postul de primar general al Capitalei. Rafila spune ca expertiza sa in domeniul medical, in aceasta perioada de pandemie cauzata de coronavirus, este "mai degraba utila" in zona de sanatate publica, decat in administratie.Alexandru Rafila a declarat ca a primit o oferta din partea partidului Pro Romania de a candida la Primaria Capitalei, chiar inainte de a pleca in concediu, insa a declinat aceasta propunere."Este adevarat ca inainte de a pleca in vacanta am primit o oferta din partea domnului Victor Ponta, presedintele partidului Pro Romania ca sa reprezint, sa ma sprijine pentru fotoliul de primar al Capitalei. Va dati seama ca asta e o propunere pe care trebuie sa o diger, de aceea nu poti sa raspunzi pe moment nici da, nici nu. Eu m-am intors in urma cu doua zile in tara si i-am comunicat ca declin aceasta propunere, deci nu candidez la Primaria Capitalei", a declarat Rafila la Digi 24.Reprezentantul Romaniei la OMS a explicat si care a fost motivul refuzului sau."Unul dintre motivele foarte serioase este ca ne aflam intr-o perioada dificila si cred ca expertiza mea este mai degraba utila in zona aceasta a sanatatii publice, decat in administratia locala si cred ca este decizia corecta pe care am luat-o in acest moment", a mai declarat Rafila.De asemenea, Rafila este de parere ca alegerile locale pot avea loc in luna septembrie, asa cum a fost stabilit, insa numai in conditiile in care in Romania infectarile cu coronavirus vor fi tinute sub control si daca populatia va respecta toate recomandarile."Daca noi reusim pana in luna septembrie, la jumatatea lunii septembrie, sa tinem lucrurile acestea sub control, sa reducem numarul de cazuri, sa scadem acea rata de transmitere sub 1 ca sa existe o scadere sustenabila, sigur, alegerile pot avea loc fara niciun fel de problema cu niste masuri a de protectie a celor care sunt in sectiile de vot. Ganditi-va ca discutam de peste 200.000 de persoane care sunt in sectiile respective. Inteleg ca sunt peste 18.000 de sectii de vot, iar daca punem o medie de 10 persoane, cred ca ducem undeva spre 200.000. Si accesul alegatorilor poate fi si el controlat incat sa evite aglomeratia", a declarat Alexandru Rafila la Digi 24, vineri seara.