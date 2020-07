VIDEO Partidele lui Ponta si Negoita formeaza Alianta Pro Bucuresti 2020: Trebuie sa votam contra ciumei rosii, contra ciumei galbene care e mai rau ca ciuma rosie

Ponta afirma ca Alianta Pro Bucuresti 2020 se adreseaza celor care nu vor sa voteze "contra" si care nu doresc sa fie prizonieri ai "binomului" PSD PNL . "Ne-am aliat noi contra doamnei Firea... nici vorba! Daca ne era bine si eram multumiti de ce se intampla in PSD, nu plecam", a declarat Victor Ponta intr-o conferinta de presa comuna cu Robert Negoita."Nu e doar o alianta intre doi oameni care se cunosc de foarte mult timp, ci o alianta intre destul de multi oameni", a prezentat Victor Ponta duminica, intr-o conferinta de presa, noua colaborare intre Pro Romania si Bucuresti 2020, partidul politic recent infiintat de Robert Negoita.Ponta sustine ca alianta pe care a facut-o formatiunea sa cu cea a lui Negoita este o alternativa la cele doua mari partide care isi disputa Primaria generala a Capitalei."Acum suntem intr-o criza economica si sociala foarte asemanatoare cu cea din 2012 si in plus avem o criza medicala fara precedent dar, mai rau ca in 2012, nu exista nicio alternativa. Cred ca toti suntem prizonieri si Bucurestiul e prizonier in batalia; trebuie sa votam contra ciumei rosii, contra ciumei galbene care e mai rau ca ciuma rosie. (...) E doar o schimbare intre ei, in continuare ajung oamenii primari, ministri, prim ministri fara niciun criteriu de competenta. Ceea ce incerc impreuna cu Robert si cu oamenii care au venit in jurul Pro Romania si al noului partid Bucuresti 2020, incercam sa venim cu o proiectie pe termen mai lung" a afirmat fostul premier.Ponta a adaugat ca, in opinia sa, primarul in functie Gabriela Firea "nu va putea sa faca mai mult decat din 2016 si pana azi", iar candidatul sustinut de dreapta, Nicusor Dan , nu poate face mai mult decat ar fi putut face in 2016.El spune ca cei doi - Firea si Dan - nu vor putea scapa de "capusele de pe langa PSD sau PNL"."Oricine nu e prizonier al binomului PSD-PNL trebuie sa aiba o alternativa in alianta Pro Bucuresti 2020" a adaugat Ponta, el promitand "mai putina politica, 1%, si 99% rezultate.""Democratie inseamna dreptul de a alege si ca sa ne exercitam acest drept trebuie sa avem de unde alege. Este un obiectiv al nostru de a propune o alternativa si nu doar atat, noi chiar ne propunem sa fim altfel," a declarat, la randul sau, primarul sectorului 3 al Capitalei, Robert NegoitaEdilul i-a criticat pe politicienii care stau mult "la televizor.""Sunt persoane de care ar trebui sa fugim pentru ca aia inseamna 99% politica, multa vrajeala, multa vorba. (...) Noi cand iesim cu masina in trafic, nu circulam pe comunicare. Putem sa dam drumul la radio, sa auzim vorbe frumoase dar asta ar putea cel mult sa placa urechii, nu nasului, pentru ca Bucurestiul se sufoca de lipsa de infrastructura. Avem nevoie in Bucuresti de un primar care sa fie omul faptelor, nu al vorbelor," a mai afirmat primarul Sectorului 3.Acesta a adaugat ca pentru el "personal" ar fi fost "bine si confortabil" sa candideze din partea PSD, dar sustine ca a ales ceea ce este bine pentru alegatori.Robert Negoita a criticat PSD, pe care il acuza de "ticalosii" si despre care sustine ca spera ca se "reformeze.Liderul Pro Romania a spus despre noul sau aliat, Robert Negoita, ca in opinia sa "ar fi un primar foarte bun si al Capitalei"."L-as sustine cu mare incredere pentru functia de primar general si in 2020, si in 2024" a afirmat Ponta referindu-se la Negoita.La randul sau, Robert Negoita si-a exprimat si el convingerea ca Ponta ar fi un bun edil pentru Bucuresti."Eu, l-am propus, am spus ca ar fi un primar foarte bun", a marturisit Negoita despre Ponta.Cei doi au evitat insa sa anunte numele celor care vor candida pentru o functie sau alta la urmatoarele alegeri locale."Acum, pentru Alianta Pro Bucuresti o sa fim amandoi candidati in asa fel incat sa sprijinim proiectul," a afirmat presedintele Pro Romania.Ponta a respins afirmatiile conform carora s-ar fi aliat cu Negoita impotriva actualului primar general, Gabriela Firea." a concluzionat Victor Ponta.