Ponta anunta ca Pro Romania o sa voteze impotriva prelungirii starii de alerta: Voi merge si la proteste in Piata Victoriei

Ziare.

com

"Sigur ca voi vota impotriva in Parlament (asa cum am votat toti cei de la ProRomania)! Dar, de data aceasta, voi merge si la proteste in Piata Victoriei!!! Stiu ca acest Guvern trebuie sa puna de tot Romania in genunchi! Dar e prea mult!," scrie Victor Ponta, intr-o postare pe Facebook . Mesajul politicianul are hashtagul #ajunge.Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, afirma duminica ca este posibil ca starea de alerta sa ramana in vigoare si dupa 15 iunie, tinand cont de evolutia epidemiei dupa relaxarea masurilor restrictive privind prevenirea raspandirii coronaviursului."Din 15 iunie inca suntem in stare de alerta, iar evolutia din aceste zile va decide, la nivelul Comitetului National pentru Situatii de Urgenta, prelungirea sau nu a starii de alerta. Daca nu o sa mai fie stare de alerta o sa avem relaxare, desi mi-e greu sa cred acest lucru.Ne trebuie o evaluare completa, iar 15 iunie nu cred ca va fi data la care sa nu mai prelungim starea de alerta, avand in vedere si evolutia, focarele noi si faptul ca inca avem o transmitere in comunitate", a declarat Nelu Tataru.