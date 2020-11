Victor Ponta, dupa fuziunea Pro Romania-ALDE: "Impreuna suntem mai putenici, putem depasi 9% pe 6 decembrie"

"Sunt absolut convins ca impreuna suntem mai puternici si ca putem pe 6 decembrie (...) obtine un rezultat cel putin egal cu cel obtinut la prezidentiale anul trecut cand am fost prima data impreuna, chiar daca nu sub forma unui singur partid , am sustinut un candidat comun, am obtinut 9% din voturi. Acum cand suntem oficial o echipa si cred ca deja lucrurile s-au imbunatatit fata de cum erau acum un an in ceea ce priveste capacitatea dvs de a lucra, putem depasi acel scor. Pe 6 decembrie, castigam impreuna sau pierdem impreuna. Obiectivul 6 decembrie (...) este pentru ceea ce vrem sa construim in perioada 2021 - 2024, pentru ceea ce vrem sa construim pe plan politic", a afirmat Victor Ponta, duminica.Ponta a prezentat programul Pro Romania, care este supus votului delegatilor Congresului. Printre obiectivele inscrise in program se numara: depasirea crizei generate de pandemie, revenirea romanilor la serviciu si nu in lockdown, a copiilor la scoala, respectarea varstnicilor."Nu suntem de acord nici cu inchiderea Romaniei, nici cu inchiderea scolilor, nici cu panica pe care o vedem in fiecare zi. (...) Este o pandemie, este o mare provocare pentru noi ca societate, dar nici nu blocam Romania si o inchidem cu totul pentru ca nu ne permitem acest lucru", a spus Ponta.Instituirea venitului minim de criza de 2.000 de lei, sprijinirea firmelor romanesti, testarea populatiei si decontarea testelor si a medicamentelor pentru combaterea COVID-19, redeschiderea scolilor in conditii de siguranta, redarea demnitatii militarilor prin predictibilitatea legislatiei care ii vizeaza, investitii pentru sanatate, agricultura si infrastructura, apararea drepturilor si libertatilor fundamentale - acestea sunt alte obiective din programul Pro Romania, prezentate de Victor Ponta."Sa nu lasam ca pandemia sa fie pretextul pentru ca romanii sa aiba mai putine drepturi si mai putina libertate", a adaugat Ponta.La Congresul de fuziune dintre Pro Romania si ALDE, desfasurat duminica online, delegatii din filialele din tara voteaza aprobarea protocolului de fuziune, statutul, programul economic, si propunerea desemnarii lui Victor Ponta drept candidatul partidului pentru functia de premier