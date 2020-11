Ponta si Tariceanu organizeaza un congres online pentru fuziunea ALDE- Pro Romania. Cum se va numi formatiunea

In final, unirea celor doua formatiuni va fi aprobata in Congresul de fuziune, iar noul partid se va numi Pro Romania Social Liberal.In urma cu o luna, cand liderii celor doua formatiuni au anuntat ca vor fuziona, Calin Popescu-Tariceanu, si-a exprimat speranta ca noul partid Pro Romania Social Liberal, care va fi o forta politica de centru, sa poata "mentine echilibrul" pe scena politica romaneasca si sa joace rolul unei "busole".Presedintele Pro Romania Victor Ponta declara pe 8 octombrie ca cele doua formatiuni au decis sa aiba candidati comuni la alegerile parlamentare si sa formeze un singur partid.Fostul lider ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, si alti membri ALDE s-au inscris ulterior in Pro Romania, pentru a putea candida pe listele acestei formatiuni pentru alegerile parlamentare.Pro Romania a depus, pe 22 octombrie, listele de candidati pentru alegerile parlamentare la Biroul Electoral al Municipiului Bucuresti, acestea fiind deschise la Senat de Calin Popescu-Tariceanu si la Camera Deputatilor de Victor Ponta.