Ponta vrea incetarea de drept a starii de alerta si propune Parlamentului adoptarea unei hotarari

"Grupul Pro Romania a propus pentru sedinta de maine a Parlamentului adoptarea unei Hotarari care sa constate incetarea de drept a Starii de Alerta. Urmeaza ca Birourile Permanente ale Camerei Deputatilor si Senatului sa dispuna!", a anuntat Ponta pe Facebook Proiectul de hotarare privind incetarea starii de alerta la nivel national si a masurilor de prevenire si control a infectiilor, in contextul situatiei epidemiologice generate de virusul SARS-CoV-2, initiat de Pro Romania prevede: "Art. 1 - Ia act de incetarea starii de alerta, astfel cum a fost instituita si incuviintata, potrivit dispozitiilor legale, pe intreg teritoriul Romaniei; Art. 2 - Constata incetarea de drept a tuturor masurilor care se aplica pe durata starii de alerta pentru prevenirea si combaterea efectelor epidemiei COVID-19; Art. 3 - Solicita Guvernului sa prezinte Parlamentului, in termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotarari in Monitorul Oficial al Romaniei. Partea l, a unui raport complet privind epidemia COVID-19 pe teritoriul Romaniei, masurile de prevenire si combatere a efectelor epidemiei, efectele produse de masurile aplicate, precum si masurile economico-sociale asociate starii de alerta si efectelor epidemiei".Premierul Ludovic Orban a trimis, miercuri, presedintilor celor doua Camere ale Parlamentului o adresa in care arata baza legala prin care a transmis anterior Legislativului, doar spre informare, hotararea de guvern privind prelungirea starii de alerta (HG 476/2020).Astfel, in cuprinsul adresei se arata ca: "Procedura invocata pentru care solicitati completarea acesteia, in sensul inaintarii unei solicitari de incuviintare, prin raportare la articolul 4 din Legea 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, se refera la momentul instituirii starii de alerta, prin raportare la alineatul (3), teza a 2-a: ' Parlamentul se pronunta in sedinta comuna a Camerei Deputatilor si Senatului, in termen de 5 zile de la data solicitarii de incuviintare. Daca Parlamentul respinge solicitarea de incuviintare, starea de alerta inceteaza de indata. In cazul de fata, raportat la momentul prelungirii starii de alerta, reglementarea specifica este prevazuta la art. 4, alin. (1), teza a 2-a: 'Starea de alerta poate fi prelungita, pentru motive temeinice, pentru cel mult 30 de zile, prin hotarare a Guvernului, la propunerea ministrului afacerilor interne '. Astfel, pentru situatia prelungirii starii de alerta, spre deosebire de momentul instituirii acesteia, in Legea 55/2020 nu este precizata atributia Guvernului de a se adresa Parlamentului printr-o solicitare de incuviintare"."Or, Guvernul Romaniei nu poate actiona in afara cadrului legal aprobat recent chiar de Parlamentul Romaniei, respectiv fara ca actele sale sa beneficieze de intemeiere in legislatia in vigoare", se mai spune in adresa. Tot acolo se subliniaza ca, luand in considerare cadrul legal mentionat, precum si intentia Guvernului Romaniei de a respecta principiul colaborarii loiale intre autoritatile statului, "am transmis Parlamentului spre informare Hotararea pentru prelungirea starii de alerta, incuviintata de Parlament prin Hotararea 5/2020".