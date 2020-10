VIDEO Victor Ponta se victimizeaza si lacrimeaza intr-un videoclip postat la 5 ani de la Colectiv: "A fost cea mai urata si lunga noapte din viata mea"

Politicianul arata ca si acum considera ca a facut bine demisionand, insa constata ca valul schimbarii nu a venit, iar Romania este in aceeasi situatie.Ponta spune, intr-un videoclip filmat cu elemente de regie de o firma profesionista si postat vineri, 30 octombrie 2020, pe Facebook , ca era in SUA in acel moment, iar in avion , traversand oceanul, i s-ar fi parut ca drumul a durat foarte mult: "A fost o noapte foarte, foarte lunga.""Macar un singur om trebuia sa fie responsabil. Am vrut sa fiu el acel om si am fost convins ca, uite, prin demisia mea incep lucrurile sa se schimbe... Cred ca am facut bine ca am demisionat atunci. Cred ca asta trebuai sa faca orice om politic responsabil. De fapt, prin demisia mea si a guvernul s-a oprit schimbarea", declara Ponta in inregistrarea video."As vrea sa nu fie nevoie sa moara alti oameni ca sa vorbim din nou despre ceea ce trebuia sa facem in ultimii 5 ani si nu am facut", conchide Ponta.Victor Ponta a demisionat pe 4 noiembrie 2015, dupa ce zeci de mii de persoane au protestat in seara de 3 noiembrie 2015 si au cerut demisiile primarului Sectorului 4, ministrului de interne si primului ministru.Inregistarea video este insotita de mesajul: "5 ani! Vieti pierdute - dincolo de politica si interesele meschine ale politicienilor, ce s-a schimbat?".