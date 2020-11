Victor Ponta: "USR e cea mai distructiva forta in acest moment"

"Pana pe 6 decembrie vom promova o echipa unita Pro Romania-ALDE, suntem cei care nu facem blaturi nici cu PSD, nici cu PNL, cu USR nici atat. USR din punctul meu de vedere este cea mai distructiva forta in acest moment. Ei sunt cea mai distructiva forta care candideaza la alegeri. Noi suntem partidul pro, ei sunt partidul contra Daca vreti, ne putem defini asa, exista partidul pro si partidul contra si exista PNL si PSD care sunt aceeasi oferta pentru oameni si avem dezastrul in care am ajuns", a spus Ponta, la congresul de fuziune al celor doua partide.Potrivit liderului Pro Romania, voturile obtinute de cele doua formatiuni la alegerile locale din 27 septembrie ar fi fost "mult mai multe" daca ar fi candidat impreuna."Daca ceva ne-a costat foarte mult la alegerile locale a fost lipsa noastra de putere in organizare si infrastructura. Sunt convins ca si Pro Romania si ALDE separat ar fi luat mult mai multe voturi la alegerile locale, sigur impreuna am fi luat mult mai multe voturi, dar si separat am fi luat mai mult daca eram mai bine organizati, daca aveam oameni mai de incredere in sectiile de votare, daca nu ii lasam pe PSD si PNL sa ne fure voturile. Aceste invataminte de la locale sunt esentiale pentru 6 decembrie", a adaugat Ponta.Citeste si: