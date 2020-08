VIDEO Victor Ponta, atac la adresa Monicai Anisie: Am aflat azi ca are o solutie cu "pepsiglas". Ca e analfabeta, chiar nu e de ras

"Am aflat azi de la doamna Anisie ca are o solutie cu pepsiglas. E totusi ministrul Educatiei. Ca e analfabeta, chiar nu e de ras. De pe vremea comunistilor nu s-a mai intamplat chestia asta. Dar dincolo de pepsiglas, nu sunt scoli in tara asta numai in centrul Bucurestiului, Clujului si la Timisoara. Sunt scoli in toata tara", a precizat Victor Ponta.Ponta i-a propus lui Orban remanierea ministrului Educatiei si "sa il puna in loc pe domnul Vanghelie ca s-au inteles acolo la Sector 5".Victor Ponta ii acuza pe penelisti ca au cumparat masti de patru ori mai scumpe decat pretul lor normal si a anuntat ca va sustine motiunea de cenzura impotriva Guvernului.Intr-o interventie la Antena 3, ministrul Educatiei, Monica Anisie , a pronuntat gresit numele peretului despartitor care ar putea fi folosit in salile de curs, ca masura de protectie elev-profesor. In loc de plexiglas, ea a pronuntat pepsiglas.