Cum a reusit Victor Ponta

Pe acest fundal de neliniste si saturatie, cresc fake news-urile, cu tuse mai groase sau mai stilizate, dar creste si Victor Ponta , care pare a fi capitalizat cate putin de peste tot, si de la Putere, si de la Opozitie.Ultimul sondaj realizat de IMAS, la comanda Europa FM, arata ca partidul lui Victor Ponta, PRO Romania - desi procentele sunt mai degraba ale liderului si au mai putina legatura cu partidul - a crescut constant in optiunile de vot, din luna ianuarie incoace. Si e cam singurul pe dinamica ascendenta. De scazut, scad sistematic PNL si PSD, ceea ce inseamna ca Victor Ponta a rupt si de la Putere, si de la Opozitie.De altfel, asta a si fost strategia lui Ponta, cel mai sisific politician, pe care teoria politica l-ar fi considerat trecut in nota de subsol, dupa indepartarea de la guvernare si patricidul din PSD, dar iata-l, dupa tentative de puci pentru a-si recupera Partidul, majuscula e de la PSD, dupa umilinte si aliante de conjunctura, dupa ce electoratul era cat pe ce sa il treaca sub linie la europarlamentare, iata-l astazi pe Victor Ponta capitalizand si din vulnerabilitatile guvernului liberal, si din scufundarea PSD.La finalul lunii mai, PRO Romania a ajuns umar la umar cu USR, 11,2, fata de 11,6. Lucrurile arata mai bine daca adunam la USR scorul PLUS, de putin peste cinci procente, dar tendinta Aliantei 2020 nu e de crestere.Cum de reuseste Victor Ponta ce nu reuseste USR? Ce isprava a facut fostul sef al PSD, incat sa iasa castigator din criza?In esenta, nu a facut nimic formidabil, a tulburat pe alocuri apele si a potentat esecurile celorlalti. Dar a mai facut ceva Victor Ponta: a trecut in plan secundar partidul si a avut un discurs de lider. O strategie in oglinda cu aceea a PNL-ului, care a trecut partidul in registrul al doilea si a potentat discursul de lider al lui Klaus Iohannis.E ceea ce a lipsit atat PSD-ului, inca cu conducere interimara si care nu are nicio figura de autoritate mai buna decat Gabriela Firea, cat si USR-ului, care a intrat in criza pandemica cu un deficit de autoritate in partid si cu un lider contestat atat in interior, cat si de electorat, pentru ca asa se explica pedepsirea cu sens exemplar de la prezidentiale.Or, in criza, oamenii ii cauta pe liderii politici care isi asuma un discurs de putere si care sunt recognoscibili si legitimati printr-un rol de autoritate pe care l-au avut sau il exercita in prezent. E o validare volatila, dar e un capital cu care unii politicieni pot iesi din criza, daca stiu cum sa puna in scena strategii de personalizare.Un singur politician, in afara de Klaus Iohannis si, iata, Victor Ponta, mai avea potential de a fi validat ca lider in aceasta criza, si anume Dacian Ciolos. Ce il impiedica pe liderul PLUS sa ocupe spatiul de autoritate?In primul rand, perceptia ca responsabilitatea lui e mai degraba la Bruxelles decat la Bucuresti. In acest punct, Dacian Ciolos a avut o strategie eficienta, pentru ca a comunicat ritualic felul in care Romania poate fi sprijinita de Uniunea Europeana atat in criza sanitara, cat si in cea socio-economica, dar s-a sabotat singur, pentru ca electoratul vrea un angajament personal si direct.Fuziunea dintre USR si PLUS ar fi o concluzie care ar putea fi desprinsa din dinamica ultimelor sondaje, laolalta cu asumarea unui lider capabil sa raspunda nevoii de legitimitate pe care o pretinde electoratul, si fereastra de oportunitate e data chiar de criza.Victor Ponta a deschis-o larg si a anuntat ca va candida la urmatoarele prezidentiale, tocmai pentru a inainta un profil de lider, asa cum e perceput in cultura politica romaneasca prezidentiabilul.