Paradoxul victoriei PSD: mai putini votanti, mai multe procente. Cum a decontat partidul epoca Dragnea reusind totusi sa-l invinga pe Ponta

Disparitia PSD-ului, mai degraba o utopie

Paradoxul victoriei PSD: un scor sub al Vioricai Dancila

Victoria in alegerile de duminica, 6 decembrie, arata ca PSD este departe de acel punct, insa, dupa cum subliniaza comentatorii politici, partidul pierde in continuare din propriul sau electorat."E clar ca acea cheie a rezultatului bun obtinut de PSD sta in trecerea in opozitie , dar pastrand si avantajele controlului parlamentar. Ideea vehiculata dupa alegerile europarlamentare, cum ca PSD va continua sa scada pana la irelevanta s-a vazut infirmata inca de la alegerile locale. Ca totusi la locale s-a situat pe primul loc. Erorile din era Dragnea s-au platit in 2019 iar dupa aceea au reusit sa recupereze", este de parere sociologul Mircea Kivu.Oana Baluta, cadru universitar in cadrul SNSPA si Universitatea Bucuresti, este de parere ca aceasta ipoteza a disparitiei pana la irelevanta a PSD-ului a fost mai degraba o utopie in contextul in care partidul raspunde unor nevoi evidente din partea electoratului."Disolutia si caderea in irelevanta au fost mai degraba un discurs public dezirabil, construit de persoane publice care se opun traditional PSD-ului si care au facut din PSD raul suprem la care s-au raportat si inainte de campania electorala, dar si in timpul campaniilor electorale. Daca ne uitam la saracie, la excluziune sociala, la faptul ca saracia a crescut in Romania, daca ne uitam la faptul ca partidele politice, altele decat cele care au candidat, rareori spre deloc s-au uitat si la dimensiunea sociala, concluzia logica ar fi ca sansele ca PSD sa dispara sunt minime.Daca intram in sfera realismului politic, vedem ca PSD dispune unor nevoi si unor interese care sunt legitime. In clipa in care saracia este in casa ta, se vede pe masa, in locuinta, in haine, conteaza oferta pe care o face PSD. Procentul mare pe care l-a luat PSD la aceste alegeri iti arata si un esec al ofertei politice care a venit din partea celorlalte partide", a declarat Oana Baluta.Pe de alta parte, alti comentatori politici subliniaza faptul ca in ciuda victoriei la alegerile de dumminica, PSD continua sa inregistreze o scadere in ceea ce priveste voturile propriului electorat. In fapt, cifrele arata ca scorul obtinut de PSD este sub cel al Vioricai Dancila."Nu cred ca putem vorbi de o revenire a PSD-ului chiar si in contextul acestei victorii. Ei au scazut de la 45% la 30%, in conditiile in care au incercat aceeasi schema ca in 2016 iesind de la guvernare si care le-a adus atunci acel scor urias. Sigur, PSD a castigat alegerile, insa trebuie sa ne uitam la faptul ca aceste sub 2 milioane de voturi reprezinta bazinul traditional al partidului si putem vedea cat de mult au scazut fata de 2016, si chiar fata de momentul prezidentialelor. In cifre absolute cred ca a facut mai putin decat scorul doamnei Dancila. Cred ca e un pic tristut si pentru ei. Daca as fi in locul ei m-as intoarce si le-as spune ca am facut de una singura un pic mai mult", este de parere Elena Calsitru, presedintele organizatiei non-guvernamentale Funky Citizens.Sociologul Barbu Mateescu subliniaza si el ca scorul PSD este cel mai slab scor obtinut de partid la parlamentare din anul 1997."Indubitabil, faptul ca a obtinut locul unu este o realizare. Dar este una relativa, adica face vorbire mai mult despre ce (nu) au facut ceilalti. In plan absolut, lucrurile sunt mai nuantate. Cu 86% din voturi numarate, PSD este la 75% din cota sa traditionala de voturi: cele 2 milioane obtinute si cu ocazia europarlamentarelor, si de Dancila in turul unu. Nu le va obtine. Ca scor (sub 30% in acest moment si la Camera si la Senat ), este cel mai slab rezultat al PSD la parlamentare din 1997 incoace. In anul 2000 a luat 37%, patru ani tarziu in 2004, 37%, in 2008, 32%, in 2012 a candidat alianta USR apoi in 2016 a luat 46%, pentru ca acum sa obtina 29%", a explicat acesta.In fapt, daca la alegerile parlamentare din 2016 PSD-ul obtinea peste 3,2 milioane de voturi, numarul acestora a ajuns la putin peste 1,5 milioane la alegerile de duminica, chiar cu mult sub cele 2 milioane de voturi obtinute la europarlamentarele din 2019.In opinia analistului politic Adi Zabava aceasta scadere arata ca PSD-ul plateste in continuare pentru politicile din perioada Dragnea. "PSD-ul este castigatorul alegerilor de duminica, insa scorul obtinut comparativ cu anul 2016 ne arata ca partidul inca plateste pentru greselile comise in perioada de guvernare sub Liviu Dragnea. De la inaltimea celor peste 40 de procente obtinute in 2016, partidul a ajuns al 20+ la europarlamentare, aproape 30% la locale, aproape 30% din nou la parlamentare, o diferenta importanta nu doar in procente ci si in numarul de voturi. Vedem in fapt ca si PSD-ul a luat putine voturi fata de potentialul sau. Ce puteam vedea este ca partidul a aplicat aceeasi strategie ca in 2016 iesind de la guvernare, a reusit sa scape de balastul care-i crea probleme de imagine, a reusit sa se pozitioneze pe anumite subiecte fara sa creeze un curent anti-PSD si astfel, bazand-se pe un electorat propriu destul de disciplinat, sa termine aceste alegeri cu un scor onorabil, dar care in alt context nu ar fi fost suficient pentru castigarea alegerilor", a explicat acesta.Marea victorie a PSD: disparitia lui Victor Ponta Potrivit analistului politic Adi Zabava victoria PSD-ului la aceste alegeri chiar daca nu va duce partidul la guvernare ii da o pozitie ideala pentru alegerile din 2024 si, mult mai important, l-a scapat de pericolul reprezentat de Victor Ponta si partidul sau."Pozitia pe care noul PSD si-a castigat-o in noul Parlament in perspectiva urmatoarelor scrutine din 2024 este una importanta. E drum lung pana atunci, insa cel putin in aceasta perioada de prima parte a noului legislativ , partidul poate fi principala voce de opozitie, pozitie din care sa aiba de castigat foarte mult. Desi dupa alegerile europarlamentare din 2019 s-a vorbit de scaderea in irelevanta a partidului, alegerile de duminica consfintesc practic sfarsitul politic al unui proiect creat de Victor Ponta ce isi propunea sa devina cel care inlocuieste PSD-ul. Cel care ia buna parte din electoratul PSD-ului.Daca la alegerile parlamentare din 2019 existau voci care prevestea o scadere si mai mare a PSD-ului, era implicit necesar ca altcineva sa preia acele voturi. Acel cineva nu putea fi nici PNL si nici USRPLUS. Era nevoie de un partid cat de cat asemanator, dar care sa nu aiba problemele PSD-ului. ProRomania cu Victor Ponta rebranduit era o posibila solutie. Alegerile de duminica ne-au dovedit ca PSD, si in special Marcel Ciolacu , au scapat de acest principal pericol pentru ei in urmatorii trei, patru ani. Victoria asupra lui Victor Ponta este fara indoiala una din cele mai importante victorii ale lui Marcel Ciolacu. Faptul ca pe acest culoar al votantilor PSD si al acestui segment de electorat care de-a lungul anilor a votat cu ProRomania, ALDE si altii - PSD pare singurul reprezentant al acestor oameni in actualul Parlament", a explicat acesta.