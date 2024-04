Editorial: Mai bine singuri, domnule Ponta!

Determinarea PSD de a ajunge la o intelegere politica cu liberalii inaintea alegerilor nu va aduce nimic bun pentru partid. Se va coagula o forta cu un program electoral si cateva voci care, din cauza orgoliului personal, vor canta uneori fals, dar imi este greu sa cred ca va obtine 51 la suta din voturi, pentru a putea forma Guvernul de una singura.

Indiferent ce viseaza Opozitia, momentul cel mai greu al crizei a trecut (o arata indicatorii economici), romanii au inceput sa se obisnuiasca cu mizeria, si tot ce-si doresc este sa priceapa ce se intampla la televizor. Coerenta, alternativa.

Dimpotriva, alergand fiecare pe culoarul sau, sansele fiecarui partid cresc. Teoretic. Continuu sa cred ca PNL va plati scump pocirea numelui sau din cauza lui "Felix", dar daca se va trezi la timp, sansele sa continue sa capete credibilitate, in ciuda prestatiei uneori golanesti a lui Crin Antonescu, sunt mari.

Alegand sa-si salveze principiile doctrinare, prezentandu-se in fata electoratului in pielea goala, fara un geaman atarnat si un avorton politic, cele doua partide importante din Opozitie isi vor consolida zona si vor strange mai multe voturi decat daca s-ar prezenta pe liste comune.

Iar dupa numararea voturilor, vor putea sa revendice guvernarea trecand, fireste, la imbinarea cotei unice cu impozitul progresiv, sau ce inventie economica or mai gasi pana atunci, ca oricum, romanii de rand nu se prind!

In aceasta poveste, sansa cea mai mare de a creste pana in pragul lui 50 la suta o are PSD. La liberali sunt prea multi de "daca", potentialul de a pierde voturi din cauza prestatiei liderului sau a agatarii de Partidul Televizor este real, in timp ce PSD pare ca a depasit tarele interne. Am spus "pare". Totodata, si-a recastigat unitatea de monolit, nu mai exista tabere. Tot aparent, dar imaginea este cea care conteaza, nu adevarul, atata vreme cat este tinut sub cheie.

In plus, liberalii impart zona dreapta cu democratii, si o buna parte din electorat nu face distinctii semnificative. Aici mai pot interveni gaselnitele lui Traian Basescu, nade in care liberalii calca de obicei cu gratie. A se vedea povestea cu statul minimal, pe care PNL nu o putea vedea altfel decat in conformitate cu doctrina, dandu-i dreptate presedintelui.

Ce pricepe natiunea din asta? Atat Basescu, cat si Antonescu, isi doresc ca Guvernul sa renunte la paternalism. Cu alte cuvinte, o lasa in voia sortii.

De cealalta parte, PSD militeaza pentru statul social, usor de explicat, care vine ca un pansament peste asteptarile romanilor neinstruiti sau prea obositi. Intr-o lume tot mai saraca, a veni si a spune "fiti fara grija, suntem aici ca sa va dam ajutoare" are valoare religioasa, e opium.

Apoi: tot caraim noi ca singurul program electoral al Opozitiei este "Jos Basescu!" (ceea ce este adevarat), dar Victor Ponta are departamente care pregatesc programe pe ministere, in timp ce Crin Antonescu pierde timp, si va pierde in continuare, cu linistirea poporului liberal. Din care si l-a indepartat pe Varujan Vosganian, personaj-cheie in construirea unui program economic.

Oricum ai lua-o, socialistii nu au motiv sa incheie aceasta alianta. Numai teama. Or aici, Victor Ponta are sansa sa-si manifeste barbatia. In ultima vreme s-a mai cumintit si poate face din statul social cheia castigarii alegerilor de unul singur. Va avea de furca, desigur, cu presedintele, care insista ca Romania nu mai are resurse pentru pomeni. Tare imi este, insa, ca natiunii nu-i mai pasa, si-si doreste in continuare telenovele.