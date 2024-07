Gelu Visan: Victor Ponta trebuie sa faca o harta cu realizarile sale

Deputatul PD-L, Gelu Visan, ii recomanda presedintelui PSD, Victor Ponta, sa faca o harta cu propriile sale realizari.

El a declarat pentru Ziare.com ca stie foarte bine care au fost realizarile liderului social democrat in vremea cand era seful Corpului de Control al primului ministru.

"Prima harta pe care trebuie sa o faca domnul Ponta este legata de realizarile domniei sale. Unele dintre nerealizarile sale o sa i le aduc eu aminte pentru ca inclusiv eu am intervenit o data la Corpul de Control al primului ministru si mi-a trimis adrese ca totul este in regula, constatandu-se ulterior prin Curtea de Conturi ca a fost o frauda de 500 de milioane de lei reclamata de mine ca si consilier judetean.

Stiu foarte bine ce facea domnul Ponta cand era seful Corpului de Control al primului ministru. Imi aduc aminte foarte bine. Deci ii recomand ca prima harta pe care sa o faca sa fie cu realizarie dansului. Nu ma intorc inapoi la realizarile dansului ca procuror, pentru ca nu este problema mea. Dar cu realizarile dansului cand era seful Corpului de Control al primului ministru. Realizarile in combaterea coruptiei in Guvernul Adrian Nastase", a declarat Gelu Visan pentru Ziare.com.

Totodata, deputatul PD-L a mai afirmat ca il invita pe Victor Ponta, dar si pe Miron Mitrea si Adrian Nastase, sa dea declaratii in momentul in care fostul director al CFR, Mihai Necolaiciuc, va fi adus in tara.

"De asemenea, il invit sa fie primul care comenteaza alaturi de Miron Mitrea dupa intoarcerea fortata a domnului Necolaiciuc in tara.

Ii astept sa comenteze cum s-a intamplat atunci cu CFR-ul si pe dansul si pe Miron Mitrea si pe Adrian Nastase. Dupa aceea sa comenteze cu Petromul, deci are multe lucruri de comentat si de facut harti pe pereti. In ordinea pe care o vrea dansul. Eu l-am ajutat cat de cat, i-am dat cateva sugestii pentru harta dansului", a declarat Gelu Visan pentru Ziare.com.

Victor Ponta a desenat harta mafiei din PD-L

Declaratiile deputatului PD-L vin dupa ce liderul PSD Victor Ponta le-a propus cititorilor blogului sau sa participe la un "exercitiu de curatenie" si i-a invitat pe acestia sa completeze "o harta a mafiei din PD-L"

Elena Udrea, Gheorghe Falca, Mircea Toader, Ioan Oltean sunt doar cateva din numele pe care liderul PSD, Victor Ponta, le-a trecut pe aceasta harta.

"Va propun un exercitiu de curatenie si, totodata, va invit pe toti ca, prin sugestiile si informatiile voastre, sa completam aceasta harta impreuna!", este indemnul lansat de Victor Ponta pe blogul personal.

