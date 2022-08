In victorie, germenii infrangerii. Optiunile PSD (Opinii)

Mi se pare evident ca PSD are o mare problema in perspectiva prezidentialelor.

Victoria zdrobitoare de la europarlamentare proiecteaza mai degraba o infrangere la prezidentiale, pentru ca 37% pe o prezenta de 32% este departe de a fi o premisa optimista. Dimpotriva.

Partidul impreuna cu aliatii sai liliputani, PC si UNPR, a obtinut mai putin de doua milioane de voturi, in conditiile in care presedintia Romaniei se castiga in general cu aproximativ 5 milioane.

Asadar, o matematica simpla spune ca PSD este la doar jumatate din scorul necesar si, cel mai grav, nu prea are de unde sa ia diferenta. Acesta este bazinul stangii, iar PSD este izolat pe scena politica.

In acelasi timp, se pare ca masinaria electorala pesedista nu mai merge la turatie maxima. Decapitarea catorva lideri cheie si spaima celorlalti par sa fi inhibat intr-o oarecare masura mecanismele traditionale.

Nu spun ca duminica a fost un vot in totalitate corect, ca nu am avut turism electoral, dar comparati cu ceea ce s-a intamplat la referendumul din 2012, de exemplu.

Sunt convinsa ca Victor Ponta insusi este intr-o situatie foarte delicata pentru ca, la fel ca Elena Udrea si Crin Antonescu, s-a autodefinit clar ca locomotiva a listei partidului sau, din afara ei. Scorul socialistilor a devenit scorul lui personal, deloc spectaculos pentru un premier in functie si in urma unei campanii intense, cu turnee frenetice prin tara si o sustinere mediatica foarte puternica.

Ezitarile premierului de a-si anunta candidatura prezidentiala se dovedesc cat se poate de intemeiate si cred ca ele s-au transformat int-o autentica spaima.

Teoretic, putem aduna la scorul PSD procentele lui Mircea Diaconu, despre care strategii PSD pretind mai mult sau mai putin deschis ca a fost un experiment al social democratilor si o modalitate de a smulge voturi de la PNL.

Pana la un punct asa este. Dar nu cred ca toate cele 7 procente pot fi transferate PSD in perspectiva prezidentialelor.

O parte dintre ele, chiar jumatate in unele opinii, repezinta un vot antisistem, o forma de protest la adresa tuturor partidelor politice, inslusiv PSD, si un semnal clar ca electoratul cauta solutiile in afara clasei politice. Asa ca este foarte probabil ca la prezidentiale voturile lui Mircea Diaconu sa se duca spre alti candidati, mai apropiati de o imagine apolitica, sau sa reintre in absentesim.

In aceste conditii ce variante au PSD si Victor Ponta personal?

Pentru PSD este vital sa reuseasca sa atraga voturi din afara bazinului sau electoral prin refacerea unei forme de USL. Asaltul asupra liberalilor a inceput imediat dupa inchiderea urnelor si ma astept sa fie din ce in ce mai intens pe masura ce se va apropia congresul decisiv al liberalilor.

Din acest punct de vedere, graba cu care Crin Antonescu a inceput discutiile cu PDL este un lucru bun. Pentru ca, daca ofertei ademenitoare a PSD nu ii este opus un proiect solid cu sanse certe de revenire la Putere, liberalii aflati in degringolada vor reveni spre formula care le asigura cele mai mari avantaje.

Pentru Victor Ponta si PSD, crearea unui pol de dreapta mi se pare cosmarul suprem. Ce efect ar avea impartirea scenei politice in doua mari blocuri ne arata chiar rezultatul final al europarlamentarelor. Stanga a luat din Romania 16 mandate, iar dreapta 15.

Modelul prezidential, cel putin in turul al doilea decisiv, este exact acesta bipolar.

Daca PSD nu reuseste sa atraga nimic de pe dreapta, daca nu reuseste sa formeze un USL 2.0, cu atat mai mult daca se formeaza polul de drepta, candidatura lui Victor Ponta devine exclusa, pentru ca cred ca este drumul spre esec sigur.

Dar social democratii mai pot incerca o varianta de evitare a dezastrului printr-o concesie grea, dar inevitabila - un cadidat nonPSD. O candidatura a lui Mircea Diaconu din partea PSD, adica o continuare a experimentului de la europarlamentare, ar aduce la procentele PSD toate cele 7 procente ale lui Mircea Diaconu, dar si un eventual plus din zona indecisa care sa dea un vot antisistem.

Sigur, e greu pentru PSD sa accepte in candidat "alogen", dar cred ca si mai greu, de neconceput chiar, ar fi sa piarda pentru a treia oara presedintia si de aici, foarte probabil, si guvernarea.