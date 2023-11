Ponta: Alegerile prezidentiale anticipate, neconstitutionale

Vicepresedintele PSD Victor Ponta spune ca propunerea despre care a vorbit Radu Berceanu privind organizarea anticipata a alegerilor prezidentiale este neserioasa si neconstitutionala.

Vicepresedintele PSD i-a recomandat lui Berceanu "sa faca autostrazi si sa lase pe altii sa se ocupe de presedintie", relateaza Pro Tv.

Presedintele Comisiei Juridice din Senat, social-democratul Toni Grebla, a declarat, joi, ca singura posibilitate de a avea alegeri anticipate pentru presedinte ar fi ca acesta sa-si dea demisia.

Preocuparea politicienilor pentru alegerile europarlamentare si prezidentiale din 2009 ar putea accentua problemele Romaniei, a spus joi Berceanu.

"Eu cred ca e foarte interesanta ideea asta (a organizarii alegerilor prezidentiale odata cu cele pentru PE, n.r.) pentru ca ar finaliza o intreaga agitatie care se suprapune peste o perioada foarte grea.

Adica, daca noi o sa fim preocupati foarte mult si din ce in ce mai intens de campania electorala pana in vara, pentru europarlamentare, si imediat dupa ce terminam europarlamentarele o sa fim preocupati pana in iarna de campania prezidentiala, daca tragem linie constatam ca noi, sau multi, nu ne vom ocupa atat de mult de criza, cat de campaniile electorale", a spus Berceanu.