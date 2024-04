Ponta: Basescu i-a eliminat din PDL pe cei care erau normali la cap

Presedintele PSD Victor Ponta sustine ca Traian Basescu i-a eliminat din Partidul Democrat Liberal pe toti cei "normali la cap".

"Basescu i-a eliminat din PDL pe cei care erau normali la cap. Au fost eliminati toti cei care gandeau cat de cat normal. Cine a fost promovat? Roberta Anastase... Flutur. Bogdan Aurescu a fost dat la o parte de Baconschi care a adus voturile de la Paris. Sef la justitie este Mircea Andrei (n. red. presedintele Comisiei pentru Justitie si Afaceri Externe a PDL), un personaj interlop, in afara de seful PDL Arges, este principalul beneficiar ar conteactelor stat. PDL s-a schimbat in rau in ultimul timp", a afirmat Ponta, luni seara, la Antena 3.

Referitor la faptul ca presedintele Consiliului Judetean Bihor, Radu Tirle (PNL), a declarat va trece la PDL, partid din care a fost exclus in 2007, pentru ca "banii ii da Puterea, nu Opozitia", seful PSD a spus ca "Udrea si Oprea sunt cei care vin cu bani la alesii locali ai nostri, dar sunt cunoscuti ca ii pacalesc", mentionand ca Tirle trebuie sa "lucreze cum lucreaza escrocii, prima data sa ia banii si apoi sa treaca la ei".

Despre o eventuala tradare din partea lui Miron Mitrea, care s-ar fi intalnit cu reprezentantii UNPR la Complexul Haiducului, Ponta spune ca nu crede ca senatorul PSD ar fi o capusa a lui Basescu.

"Sper ca au plecat cei care erau cu diverse grade si diverse angajamente ... au fost mutati la unitatea militara UNPR", a continuat liderul social democratilor.

Victor Ponta: PDL se preocupa doar de afaceri interne de partid

Ponta: Speram sa fie alegeri la anul

Liderul PSD a mentionat luni seara ca la sfarsitul anului USL va avea stabilite listele de candidati si structurile, dar ca nu stiu exact cand vor avea loc alegerile.

"La acest sfarsit de an avem si candidatii si structurile. Partea proasta este ca nu stim cand vor fi alegerile. Speram sa fie alegeri la anul", a completat Ponta.

"Mama mea e cea mai buna din Romania"

Ponta a precizat ca este mandru ca este roman. "Eu sunt mandru ca sunt roman. Romania nu inseamna criminalul de la Giurgiu si Baconschi", a continuat politicianul.

Pus in postura de a numi cel mai bun lucru din tara noastra, liderul PSD a uimit cu raspunsul sau: "Mama mea e cea mai buna din Romania".

