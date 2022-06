Ponta se inscrie in partidul lui Daniel Constantin: Puteti sa ne sustineti sau sa ne injurati!

Fostul lider PSD Victor Ponta a anuntat duminica lansarea unui nou proiect politic alaturi de Sorin Campeanu si de Daniel Constantin, fondator al partidului Pro Romania, la al carui sediu este programata si conferinta de presa.

"E momentul! Maine alaturi de Daniel si Sorin pornim Proiectul #altfel!!! La ora 17 la sediul 'Pro Romania'. E momentul sa oprim criticatul si comentatul de pe margine - intram pe teren pentru ca este nevoie de o gandire pe termen lung in aceasta "Mlastina" care ne conduce acum!", a scris Ponta sambata pe Facebook, potrivit News.ro.

El distribuie si anuntul de pe contul de Facebook al Pro Romania, conform caruia Ponta, Campeanu si Constantin vor lansa un nou proiect politic.

"Puteti sa ne sustineti sau sa ne injurati! Important este ca nu puteti sa va faceti ca nu existam si ca nu este nevoie de ceva #altfel!", incheie Ponta.

Victor Ponta a anuntat vineri la Parlament ca isi va face public peste cateva zile noul proiect politic, precizand ca fostul premier Sorin Grindeanu nu va face parte din el.

"In cateva zile (anunt proiectul politic - n.red.). Nu s-a pus niciodata problema sa faca parte din proiect domnul Grindeanu. Dupa cum stiti, va avea o cariera diplomatica, sau ceva de genul acesta. (...) Eu sunt foarte multumit de ideea ca fac ceva de care sa nu-mi fie rusine. Exista compromisuri, orice politica se face cu compromisuri, dar e si o limita a compromisurilor si eu cu domnul Dragnea nu am ce compromisuri sa fac, n-are cu ce functie sa ma cumpere, ceea ce ma face sa ma simt foarte bine", a spus Ponta.

Pro Romania a fost lansat in mai sub sloganul #altfel

Daniel Constantin si-a lansat in 29 mai, pe terasa unui hotel din Bucuresti, noul partid "de centru cu accente patriotice" pe care l-a intitulat Pro Romania si despre care a spus ca va face o politica "altfel", desi principalii membri fondatori sunt oameni care au la activ mai multe partide, precum Eugen Durbaca (ex-PSD) sau Mircea Banias (ex-PNL, ex-PDL), dar si singurul europarlamentar roman afiliat grupului nationalist-extremist din Parlamentul European condus de Marine Le Pen, Laurentiu Rebega, care este finul liderului noii formatiuni.

Inaintea lansarii, Daniel Constantin a adresat pe Facebook o invitatie catre generatia "altfel" sa se alature proiectului sau PRO Romania. El a explicat ca generatia "altfel" este a tuturor celor care stiu ca lucrurile pot fi facute bine si a celor care au un cuvant de spus si nu au putut fi auziti.

"Invitatie catre generatia altfel. A mai ramas o singura zi pana cand vom lansa oficial PRO Romania, un nou proiect in care eu si multi oameni credem cu putere. Ne-am propus, printr-o altfel de gandire sa actionam altfel", a scris Daniel Constantin.

El a explicat ce inseamna "altfel" si cine se regaseste in aceasta generatie.

"Nu doar tinerii sau doar oamenii cu experienta. Nu doar oamenii noi in politica sau doar cei care stiu bine fenomenul. Generatia altfel este generatia tuturor celor care stiu ca lucrurile pot fi facute altfel, pot fi facute bine.

Generatia celor care nu s-au implicat sau nu au fost lasati sa-si puna in practica ideile bune. Generatia celor care cred ca si in tara lor lucrurile pot fi indreptate si dezvoltate pentru a se trai bine. Este generatia tuturor celor care au un cuvant de spus si nu au putut fi auziti. Tineri, in varsta, oameni noi sau cu experienta, medici sau ingineri, economisti sau agricultori, antreprenori sau functionari, in mod individual sau in grup, toti trebuie sa fie auziti! Toti vor binele segmentului din care provin si nu au putut sau poate nu au vrut sa fie ascultati!", a afirmat fostul copresedinte ALDE.

Fostul ministru al Educatiei in Guvernul Ponta, Sorin Campeanu, s-a descris, la lansarea formatiunii, drept un om care a intrat in politica "exact acum un an" si era cat pe ce sa fie dezamagit.

"In jurul nostru lumea se schimba si in timp ce lumea se schimba, ne preocupam excesiv de mult pentru subiecte care fara doar si poate au importanta lor, precum alegerile din 2009, revolutia din 89, mineriadele, arhiva SIPA. Totusi, lumea se schimba in jurul nostrui, nu trebuie sa ne canalizam energiile atat de mult spre ceea ce a fost. Romanii au altfel de asteptari", a spus el.

