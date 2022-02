Ponta: Traian Basescu e presedintele unui grup mafiot

Liderul PSD Victor Ponta a afirmat ca discutiile de la Cotroceni cu presedintele Traian Basescu au fost o noua "mascarada" si ca seful statului oricum nu avea "chef de consultari". Social-democratul a adaugat ca, desi PSD respecta relatiile institutionale, nu il considera pe Traian Basescu presedintele Romaniei, ci al unui grup mafiot.

"Eu nu am niciun fel de speranta de la Traian Basescu. Orice fel de discutie, sau negociere sau consultare e inutila. Nu cred ca se mai schimba. (...) Nu vreau sa pun semnul egalitatii intre Traian Basescu si presedintele Romaniei. El nu este presedintele Romaniei. Este presedintele unui grup mafiot. Dar PSD respecta relatiile institutionale", a declarat Ponta la Antena 3.

Presedintele PSD a explicat ca partidul pe care il conduce a renuntat deocamdata la suspendarea lui Traian Basescu deoarece acesta nu a promulgat Legea pensiilor.

"E un pretext aia cu varsta. De fapt a retrimis-o ca sa nu demaram procedura de suspendare. Sanctiunea suspendarii este un instrument cu care nu lucrezi pentru ca Traian Basescu e mincinos. E un instrument constitutional. Daca promulga o lege fraudata, era un argument constitutional infailibil", a explicat liderul social-democrat.

Despre votul controversat la Legea pensiilor, Ponta a adaugat ca PD-L trebuie sa numeasca un alt presedinte in Camera Deputatilor deoarece Roberta Anastase simbolizeaza in acest moment frauda.

"Daca PD-L sfideaza opinia publica, sindicatele si orice cetatean roman care a vazut furtul din parlament e foarte clar ca nu mai putem vorbi de Parlament. PD-L are dreptul sa numeasca un alt presedinte care sa nu simbolizeze frauda in ochii romanilor", a mai spus social-democratul.

Victor Ponta a adaugat la Antena 3 si ca textul motiunii de cenzura impotriva guvernului Boc va fi terminat in urmatoarele zile. Pana la depunerea ei, PNL si PSD vor incerca sa ii convinga pe parlametarii Puterii sa o voteze.

"In afara de toti parlamentarii PSD, PNL si PC, voi avea si eu si domnul Antonescu discutii cu cei care se simt jigniti de ce face Puterea si pozitia in care ii pune in fata propriilor alegatori. Nu vreau sa incurc oamenii in proceduri. In luna asta avem o motiune de cenzura", a spus Ponta.

"Din partea PSD nu e nicio razgandire. Exista opinii, reprosuri, dar asta e altceva. Suntem intr-un moment dificil. Ne uneste dorinta de a salva ce se mai poate salva. Din partea PSD nu va exista nicio problema. Sper ca nici din partea PNL sau PC", a mai spus liderul social-democrat despre relatia cu celelalte partide din Opozitie.

