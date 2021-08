Ce șanse mai are Victor Ponta să revină în prim-planul politicii. Analist: „ A fost o ruptură greu de reparat și depășit în viitor”

Ponta și Ciolacu se reunesc împotriva lui Clotilde Armand

Lefter este de părere că Victor Ponta nu va mai reveni pe viitor în PSD întrucât între el și social-democrați „a fost o ruptură greu de reparat”.„Orice lider politic important, chiar și persoane publice cu nume mai puțin sonore, dar cu o oarecare carieră, odată ieșit din circuit poate reveni, își poate dori să revină, pot fi solicitați să se întoarcă în partidele din care au provenit, însă totul depinde de împrejurările de moment. Lucrurile astea se întâmplă de regulă în perioadă pre-electorală, când formațiunile politice încearcă să regrupeze în jurul lor și fii risipitori”, a declarat analistul politic Bogdan Lefter pentru„Între Victor Ponta și foștii lui colegi din PSD a survenit o ruptură destul de violentă atunci când Victor Ponta s-a alăturat lui Sorin Grindeanu , premierul disident. Odată ce a încercat Victor Ponta să reconstruiască PRO România ca o alternativă la PSD, la un moment dat chiar cu perspectiva de a prelua cât din mai mult din PSD, între el și gruparea care a dominat PSD și continuă să domine a survenit o ruptură greu de reparat și de depășit în viitor. În politică, se întâmplă des astfel de operațiuni-surpriză”, a continuat acesta.„Președinte PSD nu poți să revii în partid după ce ai polemizat virulent formațiunea pe care ai condus-o. Prim-ministru nu devii ca politician plecat aproape pe cont propriu, izolat într-o anumită formațiune, chiar dacă te vei realătura marelui partid părăsit la un moment dat. Ponta este un politician tânăr, are toată viața înainte să revină pe scena politică, dacă va reuși. Există și posibilitatea ca el să rămână marginal și să își utilizeze în continuare numele, relațiile pentru a supraviețui mai degrabă economic decât politic”, a conchis Bogdan Lefter.Victor Ponta este primul lider de partid care răspunde pozitiv propunerii lansate de Marcel Ciolacu privind un acord pentru demiterea primarului Sectorului 1, Clotilde Armand Liderul Pro România susține, într-o postare pe Facebook , că s-a consultat cu conducerea partidului și „nu a existat nicio îndoială că trebuie să ne alăturăm demersurilor legale și politice referitoare la sectorul 1”.„Situatia de la Sectorul 1 NU trebuie să rămână fără consecințe politice si juridice - indiferent cât de puternici sunt cei aflați “in spatele” Doamnei Clotilde Armand- și de sumele colosale care sunt în joc. Mi-am consultat colegii din Biroul Executiv al PRO Romania în privința propunerii facută de Președintele PSD Marcel Ciolacu- și nu a existat nicio îndoială că trebuie să ne alaturăm tuturor demersurilor legale și politice referitoare la Sectorul 1 din București. Mai este mult timp până în 2024 (mult timp pentru ca cei aflați la Putere vor face multe alte greșeli și lucruri rele) - dar mai este, de fapt, putin timp până în 2024 (dacă vrem ca oamenii să aibă o alternativă serioasă la situația actuală, o speranță că lucrurile pot fi îndreptate asa cum au fost in 2012)!”, a scris Ponta pe Facebook.Preşedintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat că social-democraţii au strâns aproape 20.000 de semnături pentru organizarea unui referendum privind demiterea din funcție a primarului Sectorului 1, Clotilde Armand, precizând că, duminică, a transmis o propunere de acord către toţi liderii politici ai partidelor participante la alegerile locale din Sectorul 1 pentru a se alătura demersului."Eu astăzi am trimis un acord, un draft, o propunere de acord, la toţi liderii de partide care au participat la alegerile de la Sectorul 1, să avem o colaborare cu toţii, atât ca reprezentare juridică, cât și să ne strângem semnăturile pentru a face referendumul", a afirmat Ciolacu.