Victor Ponta, aliat cu Eugen Teodorovici in lupta impotriva PSD si PNL: "Oare PSD cate voturi va aduce de la cei 209 parlamentari ai sai?"

"14 Martie 2020 am votat #IMPREUNA impotriva investirii Guvernului Orban PNL / in 31 August votam #IMPREUNA pentru motiunea de cenzura si demiterea lui Orban #din 2012 am facut multe lucruri bune IMPREUNA #faraprostiinfunctiipublice", a scris Victor Ponta pe pagina sa de Instagram.Ponta a anuntat ca el va aduce, asadar, 25 de voturi impotriva Guvernului Orban, desi formatiunea pe care o conduce numara doar 24 de parlamentari."PRO Romania are 24 de parlamentari- dar aduce 25 de voturi pentru motiune! Eugen Teodorovici este senator PSD - nu a semnat Motiunea de Cenzura dar o voteaza!", a scris Victor Ponta pe pagina sa.Senatorul Eugen Teodorovici este singurul parlamentar al Partidului Social Democrat care nu a semnat motiunea de cenzura impotriva Guvernului, a precizat liderul interimar al formatiunii, Marcel Ciolacu , presedinte al Camerei Deputatilor.Intrebat intr-o conferinta de presa daca senatorul Eugen Teodorovici va fi sanctionat de conducerea PSD pentru faptul ca n-a semnat motiunea de cenzura impotriva Guvernului, Alfred Simonis a aratat ca acesta va fi evaluat de colegi la congres."Cred ca cei care n-au semnat sau nu vor vota motiunea de cenzura vor fi sanctionati de colegii de partid. Domnul Teodorovici se va prezenta in fata congresului in cateva zile. Probabil, colegii de partid vor incerca sa evalueze aceasta lipsa a semnaturii dansului de pe lista initiatorilor motiunii impotriva Guvernului Orban", a precizat atunci deputatul PSD.Eugen Teodorovici a candidat la Congresul PSD impotriva lui Marcel Ciolacu pentru sefia partidului.