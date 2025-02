Reacția lui Ponta la postarea lui Musk în care îl atacă pe președintele CCR. "E și punctul de vedere al lui Trump"

Fostul premier și președinte al PSD, Victor Ponta, susține că mesajele transmise de Elon Musk reflectă perspectiva Administrației Trump. El a comentat recentul mesaj al miliardarului american, în care l-a numit „tiran” pe președintele CCR, Marian Enache.

Întrebat despre motivele din spatele intervenției lui Elon Musk, Ponta a afirmat că „fiecare își urmărește propriile interese”. Totuși, el a adăugat că interesul României constă în a avea alegeri democratice, relatează gandul.ro.

"Pe mine mă interesează care e interesul României și interesul României este să aibă alegeri democratice. Suntem singura țară europeană care și-a anulat alegerile. Curtea a luat decizia pe baza unor documente puse la dispoziție de CSAT. CSAT înseamnă președinte, prim-ministru, servicii, tot ce înseamnă statul român. Și aici lucrurile sunt clare.

A greșit statul român? Atunci, trebuie să faci turul doi. Dacă a greșit statul român. Dacă n-a greșit statul român, arată-ne și nouă să înțelegem. Nu știu dacă îl conving pe Elon Musk, că el e mai greu de convins", a spus Ponta pentru sursa citată.

Elon Musk, un susținător apropiat al președintelui american Donald Trump și director al DOGE (Departamentul pentru Eficiență Guvernamentală), a redistribuit o postare a lui Mario Nawfal, care l-a intervievat recent pe Călin Georgescu.

În contextul acuzațiilor formulate de Călin Georgescu referitoare la decizia de anulare a alegerilor prezidențiale din România, Mario Nawfal a publicat pe platforma X reacția lui Marian Enache, președintele Curții Constituționale (CCR).

This guy is a tyrant, not a judge https://t.co/ghE9X4W5G3