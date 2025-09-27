Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean

Fostul premier Victor Ponta a oferit o reacție pentru Digi24, reacționând după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko. Ponta susține că între el și autorii glumei existase un acord prealabil și că nu a fost vorba de o păcăleală reală.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a declarat Victor Ponta.

În cadrul convorbirii telefonice, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au contactat pe fostul premier, care se afla în mașină, iar acesta a crezut că vorbește cu Poroșenko. Ponta a discutat minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, și despre lideri politici din București, Chișinău și Kiev, exprimându-și totodată critici la adresa Bruxelles-ului și a lui Volodimir Zelenski.

Fostul premier i-a relatat „falsului” Poroșenko cum a fost anulat turul I al alegerilor din România pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu și a comentat:

„Da, a fost dramatic. Iohannis a fost foarte nepopular și încă este... Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită. Asta este povestea pe scurt.”

Victor Ponta și-a exprimat nemulțumirea și față de Zelenski și Uniunea Europeană: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular. Vă iubim țara, dar nu președintele... Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine în piața centrală, Bruxelles nu ar avea nicio poziție.”

De asemenea, Ponta a criticat-o pe Maia Sandu, susținând că ar fi fraudat alegerile din 2024: „Știi, ea nu a câștigat alegerile anul trecut, a pierdut, dar ei au furat alegerile. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. Acum au un nou subiect pentru ea, sigur îi va folosi în alegeri... O să fie un joc murdar”.

Declarațiile au fost făcute de fostul premier al României, Victor Ponta, într-o conversație cu farsorii ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov).

