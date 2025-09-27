Reacția lui Victor Ponta după ce a fost „păcălit” de doi ruși crezând că vorbește cu un fost președinte ucrainean

Autor: Andrada Dumitrescu
Sambata, 27 Septembrie 2025, ora 14:55
Fostul premier Victor Ponta FOTO Hepta

Fostul premier Victor Ponta a oferit o reacție pentru Digi24, reacționând după ce a fost păcălit de doi comedianți ruși care s-au dat drept fostul președinte ucrainean, Petro Poroșenko. Ponta susține că între el și autorii glumei existase un acord prealabil și că nu a fost vorba de o păcăleală reală.

„A fost o glumă pe care am stabilit-o în avans cu autorii. Credeam că este evident”, a declarat Victor Ponta.

În cadrul convorbirii telefonice, realizatorii emisiunii „Vovan & Lexus” l-au contactat pe fostul premier, care se afla în mașină, iar acesta a crezut că vorbește cu Poroșenko. Ponta a discutat minute bune, în limba engleză, despre anularea alegerilor prezidențiale, despre Călin Georgescu, oligarhul Viktor Plahotniuc, și despre lideri politici din București, Chișinău și Kiev, exprimându-și totodată critici la adresa Bruxelles-ului și a lui Volodimir Zelenski.

Fostul premier i-a relatat „falsului” Poroșenko cum a fost anulat turul I al alegerilor din România pentru a împiedica victoria lui Călin Georgescu și a comentat:

„Da, a fost dramatic. Iohannis a fost foarte nepopular și încă este... Am repetat alegerile în 2025, cu candidatul oficial al Guvernului, care nu s-a calificat în turul II, dar primarul Bucureștiului, candidat independent, imediat după ce a fost ales, a devenit complet noul Iohannis, deci nu s-a schimbat nimic, exceptând că majoritatea populației este nefericită. Asta este povestea pe scurt.”

Victor Ponta și-a exprimat nemulțumirea și față de Zelenski și Uniunea Europeană: „În țara mea, președintele vostru nu e foarte popular. Vă iubim țara, dar nu președintele... Chiar și dacă Zelenski te-ar împușca pe tine în piața centrală, Bruxelles nu ar avea nicio poziție.”

De asemenea, Ponta a criticat-o pe Maia Sandu, susținând că ar fi fraudat alegerile din 2024: „Știi, ea nu a câștigat alegerile anul trecut, a pierdut, dar ei au furat alegerile. Acum au alegeri parlamentare și au țintit spre primarul Chișinăului. Acum au un nou subiect pentru ea, sigur îi va folosi în alegeri... O să fie un joc murdar”.

Declarațiile au fost făcute de fostul premier al României, Victor Ponta, într-o conversație cu farsorii ruși Vovan (Vladimir Kuznețov) și Lexus (Alexei Stoliarov).

Alegerile din Moldova sunt decisive şi pentru Europa
Alegerile din Moldova sunt decisive şi pentru Europa
Kremlinul încearcă să influențeze politica mai multor țări din Europa de Vest prin mijloace ascunse. Totuși, aproape nicăieri nu întreprinde eforturi mai mari ca în Moldova, scrie presa...
Maia Sandu avertizează: "Moldova e în pericol!"
Maia Sandu avertizează: "Moldova e în pericol!"
Suveranitatea, independența, integritatea teritorială și viitorul european al Moldovei sunt supuse unor amenințări majore. Este avertismentul lansat de președinta Maia Sandu înaintea...
#Victor Ponta, #Rusia, #Republica Moldova , #stiri politice
