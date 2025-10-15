Victor Ponta acuză MApN că face „propagandă pro-război” ca să distragă atenția poporului: „Nimeni nu va ataca România cât timp suntem în NATO”. Nu vrea arme noi pentru România

Fostul premier și lider PSD, Victor Ponta, a scris miercuri, într-o postare pe Facebook, că „nimeni nu va ataca România, atâta timp cât este în NATO” și are baze americane pe teritoriul ei. Acesta spune că a făcut stagiul militar și că „și-ar apăra oricând țara”, dar în acest moment se face „propagandă pro-război”.

„Îmi iubesc ţara; am făcut stagiul militar şi aş fi oricând gata să lupt pentru a-mi apăra ţara. Dar toată această propagandă pro-război (dusă, în special, de jurnalişti care se duelează la televizor şi de generali care „au câştigat toate războaiele de la popota unităţii”) este doar o încercare de a speria oamenii şi de a le distrage atenţia de la problemele reale.”, a scris Ponta, într-o postare pe Facebook.

Fostul premier spune că „nimeni” nu va ataca România, atâta timp cât este în NATO și are o bază americană pe teritoriul ei.

„Ne îndeplinim obligaţiile financiare ca stat membru NATO, dar nu avem ce să războim pentru alţii şi nici nu trebuie să cheltuim bani pe care nu îi avem pentru arme de care nu avem nevoie.”, a mai scris Ponta.

