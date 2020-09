Ciolacu si Ponta au batut palma pentru un acord post-electoral

Ciolacu a afirmat, sambata, intr-o conferinta de presa sustinuta la Pitesti, ca este "pentru prima oara de 30 de ani cand decizia a fost ca fiecare organizatie sa-si faca singuri aliantele locale"."Cu adevarat, acum cateva zile am semnat cu Victor Ponta un acord de creare de majoritati la consiliile judetene, consiliile locale, un fel de acord post electoral. Si ati vazut decizia Comitetului Politic National pentru a merge singuri pentru alegerile din 6 decembrie, intr-un fel in oglinda cu decizia Gabrielei Firea de a candida singura, fara aranjamente politice, pe care cetatenii cateodata nu le percep, pentru Primaria Generala a Capitalei", a sustinut Ciolacu.Consiliului Politic National al PSD a stabilit, la sedinta de marti, ca partidul nu va face aliantei cu nicio alta formatiune politica la alegerile parlamentare din 6 decembrie, declarau surse social-democrate pentru News.ro.Marcel Ciolacu a declarat ca PSD nu va face aliante la parlamentare, iar in decizie a cantarit faptul ca partidul este adversar politic cu Pro Romania, ALDE si PPU-SL la alegerile locale. El a adaugat ca a discutat cu liderul ALDE Calin Popescu Tariceanu sa vina pe listele PSD, insa acesta a refuzat.