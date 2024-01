Ghita Ciobanul a primit "unlike" pe Facebook, dupa poza cu Ponta: Sute de comentarii negative

Ciobanul Ghita a fost certat de fani pentru intalnirea din urma cu cateva zile cu premierul Victor Ponta, chiar prin intermediul site-ului prin care a devenit faimos - Facebook.

Cu toate ca poza facuta cu Victor Ponta si cu cei doi copii ai sai - Andrei si Irina - a strans aproape 16.000 de like-uri si 1.500 de comentarii, multi dintre fanii lui Ghita Ciobanul nu au aprobat faptul ca acesta l-a primit la Jina pe prim-ministru.

"Ghita, cu poza aceasta tocmai ai redus numarul prietenilor cu 80%", a scris un utilizator, in timp ce un altul a notat: "Gata, nu te mai admir. Cu oameni din astia umbli?".

"Spune-mi cu cine te insotesti, ca sa-ti spun cine esti!" si "Ghita, sincer iti spun, ti-as fi dat like, daca nu era si domnul ala cu ochelari in stanga ta..." au fost alte mesaje.

Ponta, intalnire cu Ghita Ciobanul: Daca iau masa cu "acest" Ghita, sigur nu se supara Crin!

Totodata, un alt utilizator al Facebook-ului l-a aratat cu degetul pe premier, afirmand ca acesta s-a folosit de Ghita, pentru ca acesta are mii de prieteni in lista: "Nu imi place politica, sunt neutru, dar sa te folosesti de un om doar pentru ca are mii de prieteni in lista mi se pare o nesimtire. Iar pentru Ghita Ciobanul, sa iti fie rusine, pentru ca Vodafone-ul te-a ridicat si te-a scos din nimicul in care erai si acum ai dat cu bata in balta. Consider ca s-a terminat cu hazul tau, ai pierdut cam tot acum".

Un altul considera ca, in urma pozei, "Ghita o sa ajunga parlamentar", un timp ce o opinie a unui alt comentator este ca Ghita "vrea sa isi dea doctoratul".

Nu in ultimul rand, internautii nu au uitat nici gafa cu poza premierului cu regele Mihai: "Daca regele Mihai nu, atunci e bun si Ghita Ciobanul, ca tot are ceva pe cap".

In general, aproape toate comentariile de la poza postata de Ghita Ciobanul pe Facebook, pe 29 decembrie, au fost de dezaprobare. "Oaspeti de seama la noi la Jina" scrie la descrierea fotografiei.

Premierul Victor Ponta si-a facut drum pana la Jina, in Sibiu, unde a luat masa cu primarul, dar si cu mult mai cunoscutul Ghita Ciobanul, personaj de reclame, "acel Ghita pe care il iubesc toti romanii", dupa cum a tinut seful Guernului sa precizeze.

"Azi, in baza initiativei lui Andrei (prieten pe Facebook cu Ghita Ciobanul), am luat o masa traditionala savuroasa, la Jina, cu primarul, familia sa si cu acel Ghita pe care il iubesc toti romanii! Multumim pt ospitalitate!", a scris si Victor Ponta pe Facebook, acesta fiind mesajul care insoteste poza.

Pagina de Facebook a lui Ghita Ciobanul are deja aproape 480.000 de like-uri.