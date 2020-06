Liberalul care si-a dat BAC-ul la 42 de ani, aparat de un fost ministru al Justitiei: "Eu insami am stat 11 ani in universitate"

Ziare.

, fostul ministru de Justitie in cabinetul Ciolos, sustine ca Daniel Morosanu "pentru, a scris Raluca Pruna, intr-o postare pe pagina sa de Facebook Fostul ministru al Justitiei a revenit ulterior cu un nou mesaj prin care a raspuns unor nelamuriri manifestate de comentatori: "Eu nu transmit tinerilor sa isi dea bacul la 42 de ani, nici nu spun ca e bine sa nu studiezi. Dimpotriva, eu insami am stat 11 ani in universitate si cred ca studiul iti deschide calea catre libertate. Spun numai ca nu mi se pare o stire ca cineva, fie si om politic, se inscrie la bacalaureat la 42 de ani. Ganditi-va ca isi putea lua o diploma intr-o tara vecina. S-a mai vazut, altii au doctorat luat la Universitatea din Balti, si nu a fost o problema pentru nimeni".Pe de alta parte,liderul Pro Romania prins cu doctoratul plagiat , a postat un mesaj ironic despre "".", a scris Victor Ponta.(PLUS) s-a legat si el de sloganul lui Klaus Iohannis din campania electorala, "Romania Educata", intr-o postare pe Facebook.", a postat Vlad Voiculescu.In acelasi mod zeflemist,, fostul ministru "genunche", i-a urat multa bafta vicepresedintelui PNL Vrancea.Daniel Morosanu a absolvit in anii '90 o scoala profesionala de mecanici auto, iar in urma cu doi ani a absolvit si liceul, la seral."Iti trebuie o doza de curaj ca sa dai BAC-ul la varsta la care l-am dat eu", a declarat, pentru Ziare.com, Morosanu.Prim-vicepresedintele PNL Vrancea a povestit ca a fost plecat la munca in strainate, unde si-a facut si familie."Am absolvit o scoala profesionala de mecanici auto, iar liceul l-am facut la seral, e pentru prima data cand dau BAC-ul, am facut si o postliceala. Am avut nevoie de pregatire", a continuat Morosanu.Politicianul local nu vede niciun impediment "atat de mare" in faptul ca nu a facut liceul la timp."Acum m-am hotarat sa dau si BAC-ul. Nu a fost un impediment in cariera (n.r. - lipsa BAC-ului). Chiar deloc", a declarat Daniel Moroasanu pentru Ziare.com.