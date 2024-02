PC vrea convocarea unei sedinte a USL

Partidul Conservator vrea convocarea unei sedinte USL, pentru a calma situatia tensionata din ultima vreme provocata de nominalizarea conducerii Parchetelor.

Referitor la dezbaterile privind numirea procurorului general si sefului DNA, "PC considera ca USL are vointa si capacitatea de a-si respecta, in egala masura, atat angajamentele asumate in raport cu cetatenii romani, care i-au acordat increderea, legitimitatea de a guverna si un mandat pentru o schimbare profunda, cat si obiectivele agreate impreuna cu partenerii europeni", se arata intr-un comunicat de presa remis Ziare.com

Astfel, conservatorii le-au propus partenerilor din USL o intalnire de conciliere a opiniilor diferite, pentru a identifica o "abordare reponsabila" si pentru asigurarea unei pozitii unitare si transparente a aliantei.

Initiativa liderilor PC vine in contextul tensiunilor create in interiorul USL, mai ales dupa ce Victor Ponta a facut, miercuri, propuneri pentru sefia Parchetelor, numind-o pe Laura Codruta Kovesi la conducerea DNA si pe Tiberiu Nitu pentru functia de procuror general. Numirea lui Kovesi la conducerea DNA a fost vehiculata in presa in ultimele zile, dar nu a fost confirmata explicit de Victor Ponta pana acum.

Liberalii, in frunte cu Crin Antonescu, au reactionat vehement, sustinand ca nu sunt de acord cu o asemenea numire. Acestia o acuza pe Kovesi ca este o apropiata a lui Traian Basescu si ca, in calitate de fost procuror general, este responsabila pentru dosarele de la referendumul pentru suspendare.

Un senator PNL a spus chiar ca USL s-ar putea destrama daca Kovesi ajunge al sefia DNA. In plus, marti seara, Daniel Morar a declarat, intr-o emisiune de televiziune, ca i se pare "inadmisibil" ca nu este luat in considerare pentru sefia DNA nici macar unul dintre procurorii care au performat in ultimii ani in aceasta directie.

Decizia lui Victor Ponta de a desemna procurorii a fost anuntata public, miercuri dimineata, in timp ce Traian Basescu si Crin Antonescu participau la ceremonia de aniversare a 100 de ani de la infiintarea Academiei de Studii Economice din Bucuresti. Mai multi parlamentari liberali au facut declaratii publice pe posturile de stiri, aratandu-se bulversati de "cascada de razgandiri" a lui Victor Ponta si amenintand cu ruperea USL.