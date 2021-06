Dosarul Colectiv. Ce s-a intamplat cu politicienii aflati la putere in timpul tragediei care a marcat societatea romaneasca VIDEO

Cristian Popescu Piedone

De la premierul din acea vreme Victor Ponta , care dadea de inteles cativa ani mai tarziu ca regreta ca a demisionat din functie, pana la Cristian Popescu Piedone care a ajuns din nou primar si a scapat temporar de condamnare printr-o chichita legala, politicienii de atunci dovedesc ca nu au invatat nimic.Unul dintre principalii actori din timpul tragediei de la Colectiv a fost Victor Ponta, care avea atunci sa-si dea demisia din functia de premier al Romaniei in urma unor proteste masive in strada. Anterior, pe 31 octombrie 2015, Ponta dadea asigurari ca tara noastra are "absolut tot ce ne trebuie" pentru tratarea victimelor."Inteleg ca acum avem absolut tot ceea ce ne trebuie, cum am avut, de altfel, si azi-noapte. Tot ceea ce tine de ingrijirea medicala este asigurat", afirma fostul premier . Trei ani mai tarziu, pe 21 octombrie 2018, acesta avea sa-si schimbe parerea. "Conditiile din spitale, repet, nu era pregatita Romania atunci".Dupa o serie de neintelegeri cu liderul PSD Liviu Dragnea , Ponta avea sa-si demisioneze din partid si sa fondeze Pro Romania . La alegerile locale din 27 septembrie, partidul lui Ponta obtinea un scor general de sub 5%. Vrand se evite un dezastru, Ponta a facut apoi alianta cu partidul lui Calin Popescu Tariceanu ALDE , pentru alegerile parlamentare, insa tot nu a reusit sa treaca pragul de 5%, ratand astfel intrarea in Parlament. De-a lungul anilor, Victor Ponta a facut de mai multe ori aluzii la momentul demisiei sale din functia de premier, dand impresia ca regreta decizia. La fel ca si Victor Ponta, si fostul ministru al Sanatatii Nicolae Banicioiu dadea asigurari ca "nu avem nevoie de nimic" in privinta tratarii victimelor, pentru ca mai apoi sa-si schimbe parerea."Nu a fost singurul care si-a oferit sprijinul, ci toata lumea. Chiar mai devreme ma suna doamna ministru din Moldova, insa i-am comunicat ca chiar nu avem nevoie de nimic in acest moment. Medicii nostri pot gestiona situatia. Franta si Germania - deci am primit din foarte multe parti astfel de solicitari, incercam... momentan noi ne descurcam foarte bine, ne descurcam foarte bine, iar medicii nostri pot face fata cu brio oricarei situatii. Nu este nicio diferenta intre medicii care au venit si medicii de aici", relata fostul ministru pe 1 noiembrie 2015.In 2020, Banicioiu trebuia sa fie si el in echipa lui Ponta pentru parlamentare, insa DNA i-a stricat planurile dupa ce procurorii cereau Parlamentului incuviintarea urmaririi penale. Banicioiu era suspectat de trafic de influenta si luare de mita, pe vremea cand era ministru. De frica alegerilor, toate partidele s-au conformat si au votat in mod covarsitor pentru ridicarea imunitatii fostului ministru.Alti doi ministri ai guvernarii Ponta din octombrie 2015, Sorin Cimpeanu si Daniel Constantin , l-au tradat anul trecut pe liderul Pro Romania si s-au inscris in PNL . Drept recompensa pentru trantirea guvernului Dancila, liberalii i-au rasplatit pe cei doi cu locuri eligibile in Parlament, iar Cimpeanu avea sa revina in fotoliul de ministru al Educatiei.Fostul viceprimar si ministru de Interne in 2015 Gabriel Oprea , seful celor care au intervenit imediat dupa incendiu la salvarea victimelor, a fost la un pas in 2019 de a bate palma cu Viorica Dancila pentru a-si uni partidul, UNPR , cu PSD . Desi nu a avut succes, Oprea avea sa obtina un protocol de colaborare cu PSD in urma caruia social-democratii ar fi urmat sa cedeze trei senatori si cinci deputati pe listele de la alegerile parlamentare din 2020. Cateva luni mai tarziu insa, in epoca Ciolacu, protocolul a fost rupt, determinandu-l pe Gabriel Oprea sa candideze din postura de independent.La alegerile locale din septembrie 2020, UNPR era la coada clasamentului, candidatii formatiunii strangeau in total doar 162 de voturi. Respins de PSD pentru alegerile parlamentare, Oprea anunta anul trecut ca avea sa candideze ca independent dupa ce ar fi primit "mii de mesaje de la patrioti romani, de la militari si politisti din toata tara". Cu toate acestea, miile de mesaje mentionate de Gabriel Oprea s-au fructificat in doar 825 de voturi, insuficiente pentru a-i asigura un loc in Parlament.De mentionat ca in noiembrie 2015 Oprea era prins si in scandalul iscat de moartea politistului Bogdan Gigina, antemergator aflat in coloana cu care acesta se deplasa in Capitala. Trei ani mai tarziu, pe 2 mai 2018, Gabriel Oprea, era trimis in judecata in dosarul in care a fost cercetat pentru moartea politistului Bogdan Gigina, sub acuzatia de ucidere din culpa.Fostul primar al Sectorului 4 al Capitalei Cristian Popescu Piedone, care a fost condamnat in prima instanta la opt ani si jumatate de inchisoare in dosarul "Colectiv" pentru savarsirea infractiunii de abuz in serviciu in legatura cu eliberarea autorizatiilor de functionare pentru clubul Colectiv, a reusit in 2020 sa obtina un nou mandat de primar, de data aceasta la Sectorul 5. Sloganul sau din campania electorala a fost "ai grija sa nu te frigi la vot".In urma cu cateva zile, Piedone scapa temporar de condamnarea definitiva in dosarul "Colectiv" cu ajutorul unei chichite legale. Concret, Curtea de Apel Bucuresti a amanat luni, 14 iunie, decizia legata de posibila schimbare a incadrarii faptelor de care sunt acuzati Cristian Popescu Piedone si alti inculpati in dosarul "Colectiv". Decizia Curtii a venit dupa ce doi judecatori din complet nu s-au inteles privind schimbarea incadrarii juridice, rezultand posibile pedepse mai usoare pentru fostul primar al Sectorului 4, dar si pompierii si angajatii primariei care sunt inculpati.Totodata, instanta a propus ca un al treila judecator sa incline balanta in aceasta decizie, iar urmatorul termen al procesului a fost fixat pe 22 septembrie.Desi nu este implicat direct in politica, seful Departamentului pentru Situatii de Urgenta (DSU) Raed Arafat a fost in ultimii ani in legatura cu aproape toate guvernele. Prezent la Colectiv inca din noaptea tragediei, acesta isi mentine in continuare functia.In 2019, dupa ce ziarul Libertatea publica o serie de imagini de la interventia DSU care nu au fost puse la dispozitia parchetului, Arafat afirma ca a fost vorba de o scapare.In prezent, Raed Arafat este un actor important in gestionarea pandemiei de coronavirus in Romania.