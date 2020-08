Ponta spune ca motiunea de cenzura va fi un esec: "Nu se intampla nimic maine. Ramanem cu Orban si gasca". Reactia lui Ciolacu

Marcel Ciolacu : Parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura!

"Din pacate, in Ilfov, in mod special, pentru ca e judetul cel mai mic (...), dar cu siguranta este judetul cel mai bogat, interesele sunt enorme din punct de vedere financiar si blaturile sunt foarte mari. Aici nu exista PNL sau PSD , hai sa fim seriosi, aici exista Hubert cu Petrache, aici exista Pandele, nu exista PNL sau PSD , aici e un blat. Din pacate, ca sa va dau o veste proasta, blatul se duce mai departe, pana la Parlament. Va dati seama ca deja s-a negociat rezultatul motiunii de maine si chiar daca noi toti cei de la Pro Romania o sa votam pentru motiune , deja cred ca s-a si scris, s-au numarat si voturile. Nu se intampla nimic maine, ramanem cu Orban si gasca foarte bine finantata de altfel din Ilfov", a declarat Victor Ponta duminica, la evenimentul de lansare a candidatilor PRO Romania Ilfov pentru alegerile locale.In replica, presedintele PSD, Marcel Ciolacu, a precizat ca "parlamentarii PSD vor vota maine motiunea de cenzura! Guvernul Orban trebuie sa plece, a produs deja mult prea mult rau". Liderul social-democratilor a mai adaugat ca se asteapta ca partenerii PSD "sa fie seriosi si parlamentarii lor sa voteze pentru demiterea acestui guvern . Declaratiile privind blaturi sau intelegeri oculte sunt neserioase si nu tin loc de vot".Motiunea este sustinuta de PSD, ALDE si Pro Romania. De asemenea, motiunea va fi votata si de cativa parlamentari ai minoritatilor nationale. PMP a anuntat deja ca nu va participa la votul motiunii, in timp ce parlamentarii UDMR vor decide luni, inainte de motiune, cum vor vota. Motiunea de cenzura va fi dezbatuta si votata luni, de la ora 14:00.