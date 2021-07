Partidul lui Ponta a cumparat cea mai scumpa masina inregistrata de un partid. Suma imensa platita din bani publici

Masinile cumparate de Pro Romania

Pro Romania a incasat 12,3 milioane de lei in 2020 printr-o exceptie. In mod normal, nu ar fi fost posibil deoarece nu a participat la alegerile din 2016, dar, pentru ca Pro Romania sa voteze bugetul pe 2020, guvernul Orban ar fi acceptat sa faca acest compromise, potrivit Europa Libera Fostul sef al campaniei partidului de la alegerile parlamentare, Constantin Iacov, a declarat pentru sursa citata ca Victor Ponta a decis ce masini vor fi cumparate, dar toate documentele sunt semnate de Mircea Dobre , trezorerierul Pro Romania.Partidul condus de Ponta este plin de datorii, astfel ca ar urma sa fie executat silit. Creditorii au inceput executarea silita, ar fi o suma intre 3 si 5 milioane de lei. Eu am 440.000 de lei imprumutati catre partid. La o firma sunt eu actionar, acolo s-a imprumutat cu 1,1 milioane de lei. Problema e ca trebuie intrebat Victor Ponta ce a facut cu banii", sustine Iacov.Tesla - 636.196 de lei, cumparata in ianuarie 2021 Mercedes Sprinter - 50.000 de euro, cumparat in aprilie 2020, la care s-ar fi adaugat imbunatatiri in valoare de 100.000 de euro.La acestea se adauga si o Skoda , iar valoarea celor trei masini, achizitionate intr-un singur an, ar fi cuprinsa intre 300.000 si 350.000 de euro, potrivit sursei citate.