Victor Ponta concureaza in Raliul Sibiului

Victor Ponta, presedintele PSD, si Edwin Keleti, liderii grupei A in clasamentul Campionatului National de Raliuri "Dunlop", isi doresc un parcurs reusit in Raliul Sibiului 2010, a cincea etapa a sezonului, prima pe macadam, care se va desfasura vineri si sambata.

Cei doi, care marcheaza la Sibiu trei ani de la prima cursa impreuna, spera sa nu aiba parte de probleme tehnice si sa obtina suficiente puncte pentru a-si mentine pozitia.

Edwin Keleti a declarat ca "este cel mai dur raliu din Campionat, pe care il abordam cu mult respect. A termina in Raliul Sibiului nu e acelasi lucru cu a fi cel mai rapid, ci mai degraba e vorba de faptul ca ai reusit sa gasesti un echilibru intre viteza si conservarea masinii".

La randul sau, Victor Ponta a spus: "Este raliul la care am cele mai mari emotii, daca ne uitam la ghinioanele din anii trecuti. In acelasi timp, am si cele mai mari asteptari, pentru ca sunt convins ca s-a spart ghinionul".

Keleti si Ponta conduc clasamentul grupei A, cu un total de 100 de puncte obtinute in urma celor patru victorii din tot atatea posibile.

In Raliul Sibiului, concurentii vor avea de parcurs peste 147 de kilometri de probe speciale, pe unele dintre cele mai frumoase si dure sectoare de drum din Campionat. Competitia include singura proba de noapte din Romania, Santa, care aduna an de an mii de spectatori. Startul pe aceasta proba este programat vineri seara, dupa ora 22:00.

