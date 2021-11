Victor Ponta anunță că ar putea reveni în PSD. „A luat cele mai bune ministere și era și normal să le ia. Ciolacu a crescut foarte mult”

Fostul lider al PSD Victor Ponta a anunțat luni, 22 noiembrie, că ar putea reveni în partid. Președintele Pro România a precizat că se așteaptă ca social-democrații să anuleze decizia privind excluderea sa, care a fost luată când partidul este condus de Liviu Dragnea.

Ponta a declarat că a discutat cu actualul lider al PSD, Marcel Ciolacu, despre revenirea sa în partid, la invitația acestuia, și că este dispus să-i ajute „cu plăcere” pe cei de la PSD în guvernarea viitoare.

”Domnul Ciolacu m-a invitat, nu mă duc neinvitat nicăieri. Eu, cât am fost liderul PSD m-am sfătuit cu foștii lideri. Fiecare are o anumită experiență. Domnul Ciolacu m-a invitat, m-a întrebat. Dincolo de asta nu am discutat altceva și nici nu s-a pus problema.

Dacă au nevoie, îi ajut cu plăcere. Dacă nu au nevoie, nu îi deranjez.

Eu și colegii mei din Pro România am fost excluși din PSD pentru că n-am votat moțiunea de cenzură împotriva lui Sorin Grindeanu. Acum, când Sorin Grindeanu va fi ministru, poate chiar vicepremier, m-aștept să anuleze acea decizie. Pentru mine ar conta moral acest lucru”, a spus fostul premier la Digi 24, după ce a fost întrebat dacă PRO România va fuziona cu PSD.

Fostul lider al PSD a adăugat că, dacă decizia privind exluderea sa va fi anulată, ia în calcul fuziunea celor două partide.

”Dacă vor și ei, o să discutăm. N-am discutat de niciuna dintre variante pentru că trebuie să vrea. Din partea Pro România există...”, a precizat Ponta.

Fostul premier a vorbit și despre problemele urgente cu care se confruntă România.

”Domnul Iohannis era mult mai înțelept dacă-l numea chiar pe domnul Ciolacu. Dacă ai un prim-ministru care înțelege politica, restul e mai puțin important. Ministrul de finanțe e important.

Acum România se împrumută la cele mai mari dobânzi, are cei mai puțini bani. Iluzia cu banii europeni, sunt pe proiecte, energie regenerabilă. Cea mai importantă problemă, ce faci cu firmele românești. România se împrumută de bani și cumpără produse din străinătate. Acest model trebuie schimbat.

PSD a luat cele mai bune ministere și era și normal să le ia. Ciolacu a crescut foarte mult, va fi și președintele Camerei Deputaților. PSD pierde un lucru esențial, nu mai poate să critice”, a mai spus Ponta.

