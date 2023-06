Basescu l-a luat prizonier pe Ponta (Opinii)

Traian Basescu avea sansa de a reintra pe cai mari in jocurile politicii de varf. Ar fi putut fi, daca nu s-ar fi grabit sa isi strice ultima mare reprezentare.

Tacerea de sase luni si prostiile in cascada ale majoritatii si Guvernului USL i-au oferit lui Basescu ocazia unei reveniri imposibil de crezut in urma cu un an. Cine s-ar fi gandit ca experimentatul marinar nu va specula pana la ultimul procent uriasa pleasca primita in ultimul ceas?

Guvernul Ponta a facut atat de multe nefacute, a dezamagit intr-atat de puternic intr-un timp atat de scurt, incat a reinventat din nimic Opozitia. Presedintele a simtit locul liber si s-a aruncat inainte.

Avea toate armele, o asteptare enorma si dovezi cu care sa faca praf Executivul lui Ponta. Marile privatizari esuate, majorari de preturi in cascada si scaderea puterii de cumparare, pastrarea clientelei de partid si capuselor in jurul afacerilor cu bani de la stat, disparitia investitiilor directe de capital si alte cateva "slabiciuni" prezentate de Ponta drept mari impliniri realizate de echipa sa.

In dreptul majoritatii parlamentare, Basescu avea insa Comisia lui Antonescu de revizuire a Constitutiei. Si aici se adunasera suficiente motive pentru ca un lider al Opozitiei sa se ridice si sa desfiinteze initiativa parlamentarilor USL.

Oricine ar fi putut face asta atat timp cat Traian Basescu - unicul factor care a impus revizuirea Constitutiei - nu ar fi insistat sa reaminteasca exact motivele pentru care o clarificare a legii fundamentale e la fel de necesara ca si in urma cu jumatate de an, cand acelasi presedinte trambita pe toate posturile ca va desemna un premier fara nicio legatura cu rezultatul alegerilor.

Netinand cont decat de propriile calcule, Traian Basescu a spulberat sansele nasterii unei opozitii reale, care sa speculeze frustrarea tot mai mare a electoratului, printr-o singura iesire.

Ar fi fost imposibil pentru un om sanatos sa intuiasca posibilitatea ca presedintele ar putea propune si initia un alt referendum, identic la virgula cu cel din 2009, doar pentru a sonda inca o data dispretul romanilor fata de propriii lor alesi care sunt prea multi, castiga prea mult si nu fac nimic altceva decat sa doarma la munca.

Insa revizuirea Constitutiei abia acum isi arata pe deplin utilitatea. Mai bine exagerezi si fortezi litera legii, precizand in detaliu ce are si ce nu are voie sa faca un presedinte, decat sa riscam sa ne trezim peste alti cativa ani cu un alt Traian care sa initieze referendumuri identice din an in an.

Iar apelul sau pentru respectarea vointei poporului ar trebui facut in primul rand vis-a-vis mai ales de votul de la referendumul de demitere, cand 7,4 milioane de romani i-au spus sa plece pe mare. Sau fata de PDL care nu a vrut sa puna in practica niciodata rezultatele referendumului din 2009.

Nu e o intamplare nici faptul ca Traian Basescu a anuntat repetarea referendumului imediat dupa vizita lui Ponta la Merkel, unde cancelarul Germaniei i-a reamintit premierului importanta respectarii statului de drept. Subliniind acest aspect in discursul sau, Traian Basescu a legat practic USL de maini si de picioare in aceasta privinta.

In conditiile in care Ponta nu stie ce sa mai faca si sa mai spuna pe la inaltele curti ale Europei pentru a fi acceptat si tratat ca egal - in ciuda plagiatului si a imaginii proaste din vara anului trecut - Basescu crede ca se poate recredibiliza doar pe ura romanilor fata de cei 600 de parlamentari.

In mod normal, USL ar trebui sa isi vada de treaba si sa organizeze la o luna sau doua dupa referendumul presedintelui propriul referendum care sa includa revizuirea Constitutiei, dar si demiterea lui Traian Basescu. Un scenariu din care Victor Ponta nu mai are nimic de castigat, ba dimpotriva.

Acelasi premier va avea enorm de pierdut insa si in cazul in care revizuirea Constitutiei si mai ales regionalizarea vor pica din cauza actiunii lui Traian Basescu. O dilema dureroasa pentru Victor Ponta, specifica oricarui prizonier.

